Для тебя Экономия

Повышение пенсий по инвалидности в 2026 году: кому будут платить на 1 500 гривен больше

Ольга Петухова, редактор сайта 25 февраля 2026, 14:00 2 мин.
повышение пенсий по инвалидности 2026
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь