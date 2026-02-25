Повышение пенсий по инвалидности в 2026 году: кому будут платить на 1 500 гривен больше

С 1 января 2026 года в Украине пересмотрели пенсии по инвалидности. Это связано с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Каким будет повышение пенсий по инвалидности в 2026 году для военных и для гражданских пенсионеров — читай в материале.

Насколько увеличат пенсии по инвалидности в 2026 году

Государство пересматривает минимальный уровень доходов, необходимый для базовой жизни человека, чтобы выплаты — пенсии, социальные пособия, минимальные зарплаты — компенсировали рост цен и стоимости товаров и услуг.

В 2026 году прожиточный минимум для пенсионеров вырастет с 2 360 грн до 2 594 грн — на 234 гривны.

Большее повышение получат военные с инвалидностью вследствие войны — их пенсии увеличат на 800–1 500 грн в зависимости от группы инвалидности.

Для гражданских лиц с инвалидностью значительных изменений не предусмотрено, но минимальные пенсии также поднимутся до нового прожиточного минимума.

Повышение пенсий 2026 для лиц с инвалидностью вследствие войны

Минимальные пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны с 1 января 2026 года будут такими:

Третья группа: 9 340 грн вместо 8 490 грн (360% прожиточного минимума)

9 340 грн вместо 8 490 грн (360% прожиточного минимума) Вторая группа: 13 620 грн против 12 390 грн (525%)

13 620 грн против 12 390 грн (525%) Первая группа: 16 860 грн вместо 15 340 грн (650%)

Индексация пенсий по инвалидности 2026 для гражданских лиц

Размер выплат будет определяться как процент от пенсии по возрасту:

100% — первая группа

90% — вторая группа

50% — третья группа

Закон гарантирует, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. Поэтому гражданские, которые получали минимальные 2 360 грн, с января будут получать 2 594 гривны.

Отдельно предусмотрены доплаты для участников боевых действий с инвалидностью второй и третьей группы, которым исполнилось 85 лет. Для них минимальная ежемесячная выплата вырастет до 16 860 гривен.

Фактически, больше всего изменения почувствуют военные пенсионеры, гражданские получат небольшое повышение до минимума.

