Индексация пенсий 2026: когда ожидать повышения выплат украинцам

С 1 января 2026 в Украине начался новый этап пенсионных изменений. Кроме традиционной весенней индексации, пенсионеров ждет перерасчет выплат уже в январе, связанный с увеличением прожиточного минимума — детали читай в материале.

Индексация пенсий 2026: когда будет повышение выплат

В 2026 году перерасчет выплат происходит по двум ключевым сценариям: с началом года вырос прожиточный минимум — это автоматически повлекло за собой увеличение минимальных и максимальных выплат:

минимальная пенсия выросла на 234 грн — с 2 361 до 2 595 грн;

максимальная пенсия: поскольку она ограничена 10 прожиточными минимумами, ее размер вырос на 2 340 грн и теперь составляет 25 950 грн.

Индексация пенсии состоится 1 марта 2026 года и базируется на показателях инфляции и росте средней заработной платы за прошлый год. Точный коэффициент правительство объявит в феврале, однако уже известно, что перерасчет будет автоматическим и не будет нуждаться в личных обращениях в Пенсионный фонд.

Читать по теме Повышение пенсии в 2026: для кого выплаты станут больше Увеличат ли для всех категорий пенсию?

Мартовская индексация коснется большинства украинских пенсионеров, в том числе:

получателей пенсий по возрасту, выслуге лет и инвалидности;

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

военных пенсионеров.

Несмотря на масштабность перерасчета, есть категории пенсионеров, выплаты которых в марте не изменятся:

новые пенсионеры: те, кто вышел на пенсию за последние три года (2023–2025). Их выплаты уже рассчитаны по актуальным, более высоким базам заработной платы;

получатели спецпенсий: судьи, прокуроры и другие категории, чье пенсионное обеспечение регулируется отдельными законами.

В 2026 году государство сохраняет систему ежемесячных компенсационных выплат для престарелых. Они прилагаются к основной сумме пенсии и не зависят от ее размера:

70–74 лет: +300 гривен;

75–79 лет: +450 грн;

80+ лет: +570 грн.

Кроме того, неработающие пенсионеры должны получать не менее 40% от минимальной зарплаты, а именно 3458,8 гривны, ведь минималка выросла.

Не успел пройти идентификацию в ПФ? Выплаты временно могут приостановить, пока ты не явишься в учреждении и не подтвердишь свою личность.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!