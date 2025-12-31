Не успел пройти идентификацию в Пенсионном фонде? Выплаты временно могут приостановить

В эфире телемарафона заместитель председателя правления ПФ Украины по вопросам цифрового развития Александр Малецкий рассказал, что украинцы, которые не успели пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года, не потеряют право на пенсию или страховые выплаты — подробнее в нашем материале.

Выплату пенсии могут приостановить, но не отменить полностью – что известно

По словам заместителя, процедура идентификации началась в 2025 году в соответствии с постановлением Кабмина. По состоянию на 30 декабря ее прошли почти 400 тысяч человек, но, несмотря на это, большое количество людей обращаются только в конце года.

Он рассказал, что те лица, которые уже прошли идентификацию или записались на нее, с 1 января 2026 продолжат получать выплаты без перерывов. ПФ также проведет идентификацию в ближайшее время, даже несмотря на то, что дата записи приходится на конец года.

Однако для тех, кто не успел пройти идентификацию к Новому году и не смог записаться, выплаты могут быть приостановлены. Стоит только пройти проверку и выплаты будут автоматически продлены.

В случае остановки выплат из-за непройденной проверки люди не останутся без пенсии навсегда — выплаты возобновят сразу после подтверждения лица согласно действующим правилам.

