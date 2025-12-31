Для тебя Новости

Не успел пройти идентификацию в Пенсионном фонде? Выплаты временно могут приостановить

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 31 декабря 2025, 15:00 2 мин.
идентификация в пф
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь