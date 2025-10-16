Сколько человек получает пенсию в размере менее 5 тысяч: цифры неприятно удивляют

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о распределении пенсионных выплат по состоянию на 1 октября 2025 года. Читай в материале, кто сколько получает пенсии и почему статистика производит неприятные впечатления.

Кто сколько получает пенсии: статистика ПФУ

Общее количество пенсионеров в Украине сократилось с начала года на 143 988 человек и сейчас составляет 10 199 642 человека.

Средний размер пенсии на эту дату вырос до 6 436,79 грн, что на 647,74 грн (или 11,2%) больше по сравнению с предыдущим периодом. Это свидетельствует об умеренном росте выплат, хотя значительная часть населения все еще получает минимальные суммы.

ПФУ приводит детальное распределение пенсионных выплат по категориям:

До 3000 гривен: 3,7% пенсионеров (373 261 человек), средняя пенсия — 2 286,12 гривны.

От 3001 до 4000 грн: 31,6% (3 220 307 человек), средняя пенсия – 3 342,38 гривны.

От 4001 до 5000: 20,5% (2099212 человек), средняя пенсия — 4510,28 гривны.

От 5001 до 10000: 29,1% (2 972 167 человек), средняя пенсия — 6 861,24 гривны.

И согласно информации, только 15% пенсионеров получают пенсию более 10 тысяч гривен, что составляет 1534695 человек. Средний размер такой пенсии составляет 15 752,55 гривен.

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен, что подчеркивает неравномерность распределения выплат. Эти данные отражают текущее состояние пенсионной системы, где высокие пенсии доступны только меньшинству, в то время как большинство зависит от минимальных сумм.

