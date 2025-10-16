Скільки людей отримує пенсію у розмірі менше 5 тисяч: цифри неприємно дивують

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про розподіл пенсійних виплат станом на 1 жовтня 2025 року. Читай у матеріалі, хто скільки отримує пенсії та чому статистика викликає неприємні враження.

Хто скільки отримує пенсії: статистика ПФУ

Загальна кількість пенсіонерів в Україні скоротилася з початку року на 143 988 осіб і зараз становить 10 199 642 особи.

Середній розмір пенсії на цю дату зріс до 6 436,79 гривні, що на 647,74 гривні (або 11,2%) більше порівняно з попереднім періодом. Це свідчить про помірне зростання виплат, хоча значна частина населення все ще отримує мінімальні суми.

ПФУ наводить детальний розподіл пенсійних виплат за категоріями:

До 3000 гривень: 3,7% пенсіонерів (373 261 особа), середня пенсія — 2 286,12 гривні.

Від 3001 до 4000 грн: 31,6% (3 220 307 осіб), середня пенсія — 3 342,38 гривні.

Від 4001 до 5000: 20,5% (2 099 212 осіб), середня пенсія — 4 510,28 гривні.

Від 5001 до 10000: 29,1% (2 972 167 осіб), середня пенсія — 6 861,24 гривні.

Та згідно з інформацією, лише 15% пенсіонерів отримують пенсію понад 10 тисяч гривень, що становить 1 534 695 осіб. Середній розмір такої пенсії сягає 15 752,55 гривень.

Більше ніж половина українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень, що підкреслює нерівномірність розподілу виплат. Ці дані відображають поточний стан пенсійної системи, де високі пенсії доступні лише меншості, тоді як більшість залежить від мінімальних сум.

