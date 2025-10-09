Оцифровка трудовой книжки: как проверить результат запроса

В условиях перехода к цифровым сервисам Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отмечает важность проверки результатов оцифровки бумажных трудовых книжек.

Эта процедура позволяет работникам и работодателям актуализировать данные о трудовом стаже, что является ключевым для назначения пенсий и других социальных выплат. Читай в материале, как проверить оцифровку трудовой книги.

Оцифровка трудовой книжки: как проверить через ПФУ

Скан-копии трудовых книг могут подаваться как работниками самостоятельно, так и работодателями через веб-портал электронных услуг ПФУ. Результаты обработки отображаются в личных кабинетах, где можно просмотреть статус обращения и исправить ошибки.

Для проверки статуса оцифровки необходимо войти на официальный веб-портал ПФУ. Авторизация возможна через квалифицированную электронную подпись (КЭП), BankID по номеру банковской карты или Дии.Подписью.

Читать по теме Как самому оцифровать трудовую книжку В 2006 году все бумажные трудовые книжки будут иметь исключительно электронный вид. Но оформить электронную трудовую книжку можно уже сейчас.

Работодатели должны перейти в кабинет страхователя в раздел Сведения о трудовых отношениях, тогда как работники — в личный кабинет Мои обращения.

Статус обращения указывает на этап обработки в процессе оцифровки:

Выполнено: скан-копии проработаны, данные о трудовых отношениях актуализированы в электронной трудовой книжке (ЭТК).

Отменено выполнение: обнаружены ошибки (например, несоответствия в записях или оформлении), обращение отклонено с описанием причины в реквизите Сообщения. В этом случае необходимо подать повторное обращение с исправлениями.

Другие статусы (например, в обработке): документы еще рассматриваются специалистами ПФУ, что может занять некоторое время.

Оцифровка трудовой книжки: дополнительная информация

В личном кабинете работника на главной странице доступен раздел Электронная трудовая книжка. Здесь, выбрав вкладку Данные ЭТК, можно просмотреть:

Записи трудовой книжки (За СПОВ): автоматически сформулированы данные о трудовых отношениях с 1 января 1998 года на основе отчетов работодателей.

Оцифрованная ЭТК: сведения, полученные из оцифрованной бумажной трудовой книжки.

Скан-копии трудовой книги: загружены изображения оригинальных документов.

Дополнительно, на главной странице кабинета отображаются итоговые данные об общем страховом стаже, рассчитанном автоматически в соответствии с Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Если при обработке запроса на оцифровку трудовой книжки обнаружено несоответствие, в разделе Мои обращения появится комментарий специалиста с рекомендациями по устранению.

Оцифровка трудовой книжки является частью более широкой цифровизации, предпринятой для упрощения доступа к информации о трудовом стаже. ПФУ рекомендует регулярно проверять статус, особенно если трудовая книжка содержит записи до 1998 года, не вошедшие в автоматическую базу.

Раньше мы рассказывали, как зайти в свой кабинет ПФУ пошагово и без лишних проблем.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!