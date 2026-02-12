Сколько стоит оформить загранпаспорт в 2026 году: изменилась ли цена

Загранпаспорт в современном мире практически стал необходимостью для любого человека. Ведь он помогает как в обыденных и приятных вещах, таких как поездки в отпуск, так и в сложных ситуациях, когда приходится куда-то уезжать, чтобы спастись от боевых действий в родной стране. Но цена на загранпаспорт может меняться, поэтому важно следить за ней.

Если в твоей голове уже появился вопрос, сколько это стоит, тогда рассказываем обо всех финансовых деталях оформления загранпаспорта в Украине в 2026 году.

Какая цена на загранпаспорт 2026

Прежде всего, нужно помнить, что для получения загранпаспорта нужно не только знать его цену, но и подать заявление вместе с необходимыми документами в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Также существует возможность получить нужный документ у подразделения Государственной миграционной службы или Паспортного сервиса ГП Документ.

Оформление загранпаспорта в короткие сроки может иметь разную цену, которая будет зависеть от производящего его сервиса.

Так, стоимость срочного оформления документов за 7 рабочих дней составляет 1787 грн. Цена немного выросла: ранее она составляла 1682 грн.

Сколько стоит загранпаспорт 2026

Если ты не спешишь, то можешь выбрать опцию изготовить загранпаспорт за 20 дней.

Теперь за несрочное оформление нужно оплатить 1147 грн административного сбора вместо прежних 1042 грн.

