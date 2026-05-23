Говорили сидеть дома и варить борщи: как украинки осваивают физически сложные профессии

Зимняя трасса, густой туман и 10-тонная Scania, груженная молоком. На крутом подъеме гололед превращает дорогу в стекло. Огромную машину разворачивает поперек пути — движение заблокировано. Водители фур проезжают мимо: никто не останавливается, чтобы помочь коллеге. В кабине — София Шишко. Она не ждет спасения.

Вікна пообщались с водителем и исследовали, как война, кадровый голод и экономическая необходимость меняют украинский рынок труда. Профессии, которые еще до недавно считались мужскими, все чаще открываются для женщин — не из-за лозунгов, а из-за реальной потребности бизнеса и государства в квалифицированных работниках.

— Бывает усталость, особенно когда давление коллектива казалось невыносимым. Я могла поплакать: лишняя влага вышла, собрала себя в кучу — и дальше. Потому что я от дороги просто кайфую, — рассказывает София.

Ее история — не только о личной выдержке. Это часть более широких изменений на украинском рынке труда: в условиях войны и дефицита кадров профессиональные границы, десятилетиями державшиеся на стереотипах, постепенно ослабевают. Все важнее становятся не пол, а квалификация, ответственность и готовность работать в сложных условиях.

Путь в кабину: А как ты будешь колесо менять

София Шишко из Ильинецкой общины не пришла в логистику случайно. В течение 11 лет она работала на предприятии карщицей — управляла погрузчиком на складе. Когда дефицит кадров стал ощутимым, поняла: пришло время для машины побольше и большей ответственности. Переход с маневренного кара на 10-тонный грузовик стал для нее вызовом не только техническим, но и социальным.

— Сначала в мужском коллективе было трудно. Слышала в спину: “Сидели бы вы дома, варили борщи”. Спрашивали с иронией: “А как ты будешь колесо менять? А как патрубок лопнет?”. Я отвечала спокойно: так же, как и вы, — поеду в мастерскую. Со временем они смирились, а позже начали поддерживать и передавать нюансы опыта, — вспоминает София.

Обучение проходило этапами. Категорию “С” София освоила через местный центр занятости по трехстороннему договору с заводом. На более сложную категорию “Е” — для управления грузовиками с прицепом — пошла уже по всеукраинскому проекту One Track от фонда Reskilling Ukraine.

— Это было в Каменце-Подольском. Со мной учились женщины, которые работали в Кременчугском карьере на 136-тонных машинах, возили руду. Это просто необыкновенные люди! После их историй мой труд уже не кажется таким тяжелым. Нас курируют и дальше: учат работать с тахографом, организовывают встречи с работодателями, — рассказывает София.

Даже в суровой кабине София остается собой.

— Когда меня посадили одну на машину, я решила сделать ее своей. Повесила розовую веревочку для документов, повесила женственный органайзер. А на руль надела черный чехол с яркими бабочками. Мужчины сначала удивлялись. Но мы, женщины, такие — нам нужно, чтобы всё было красиво. Это мой уют в этой непростой работе, — рассказывает София.

Почему границы стираются: экономика вместо манифестов

Тренд на привлечение женщин к профессиям, которые раньше считались тяжелыми или мужскими, обусловлен прежде всего полномасштабной войной. Мобилизация, миграция и демографический кризис создали на рынке труда дефицит кадров, который бизнес больше не может игнорировать.

По данным Work.ua, только за год количество вакансий в строительстве и производстве выросло на 25%. Острее всего кадровый голод ощущает именно строительная сфера. Из-за нехватки работников работодатели все чаще пересматривают старые представления о том, кто может работать водителем грузовика, трактористкой, оператором техники или на стройке.

Научный сотрудник Института демографии НАН Украины Светлана Аксенова называет украинок “стальным тылом”:

— Женщина сейчас говорит: “Кто, если не я? Муж защищает страну, а я должна сделать все, чтобы государство функционировало”. Часто в эти профессии идут женщины, которые уже реализовались как мамы и хотят обеспечить будущее детям, — объясняет Аксенова.

Тем не менее Аксенова предостерегает: привлечение женщин к физически сложным профессиям нельзя романтизировать. Ночные смены, тяжелый труд и длительная нагрузка имеют свою цену, а их влияние на здоровье женщин во многих таких сферах до сих пор изучено недостаточно.

Именно поэтому, подчеркивает эксперт, государство и работодатели должны не только открывать для женщин новые профессиональные возможности, но и создавать условия, при которых эта работа не будет превращаться в истощение: с безопасными графиками, надлежащей охраной труда, доступом к медицинскому контролю и возможностью совмещать работу с семейной жизнью.

Голос бизнеса: “Выращиваем кадры самостоятельно”

Бизнес также вынужден действовать проактивно. HR-менеджер CCG Development Светлана Москаленко рассказывает о проекте Build Your Future, в рамках которого студентов строительных колледжей привлекают к реальным производственным процессам.

— Мы не ждем готовых специалистов, а выращиваем их. Более 100 студентов прошли практику, и 35% из них уже трудоустроены. Это инвестиция в качество кадров, которые понимают реальные потребности рынка, — объясняет Москаленко.

Маркер перемен: цифры Государственной службы занятости

Статистика за начало 2026 года подтверждает: профессии, в которых женщин раньше почти не видели, постепенно открываются. При содействии Государственного центра занятости работу нашли 64 тыс. женщин. И хотя 18 тыс. из них трудоустроились в сфере торговли, данные по техническим специальностям также показательны:

163 женщины трудоустроились слесарями по механосборочным работам;

65 — трактористками;

51 — водителем грузовиков;

47 — операторами станков с ЧПУ;

30 — водителем погрузчиков.

С 2025 года действует проект переобучения женщин по 31 профессии. Более 1,2 тыс. участниц уже сменили специальность. Это важный сигнал для рынка: гендерные барьеры в технических и физически сложных профессиях постепенно ослабевают, хотя полностью не исчезли.

Барьеры: когда равенство упирается в быт

Равная оплата — лишь одна сторона медали. Настоящее равенство начинается с условий труда, которые во многих отраслях до сих пор не адаптированы к потребностям женщин.

Речь идет об очень практичных вещах: отдельные раздевалки и уборные на объектах, безопасные стоянки с душем для дальнобойщиц, спецодежда подходящих размеров. Найти защитные ботинки 36-го размера или удобный рабочий комбинезон на женскую фигуру для многих до сих пор остается квестом.

Отдельный барьер — коммуникация в коллективе. Снисходительные обращения, шутки и стереотипы вроде ну как ты там, красавица? могут казаться мелочами, но именно из таких деталей часто складывается ежедневный опыт женщин в профессиях, где их до сих пор воспринимают как исключение.

София также вспоминает, что сначала мужчины в коллективе не сразу восприняли ее как равную. Ей говорили, что лучше было бы сидеть дома и варить борщи. Со временем отношение изменилось: коллеги привыкли, начали поддерживать ее и делиться опытом. Но сама необходимость доказывать свою профессиональность там, где мужчину часто воспринимают “по умолчанию”, остается одним из барьеров для женщин в таких профессиях.

Относительно бытовых условий София говорит сдержанно: к сложной работе можно привыкнуть. Но опыт женщин в таких профессиях не должен сводиться к постоянному приспособлению. Если рынок труда открывает для них новые возможности, работодатели должны позаботиться и об условиях, в которых эти возможности становятся действительно доступными.

Что с деньгами на самом деле

Юридически принцип “равная оплата за равный труд” в Украине закреплен законом. Работодатели не могут устанавливать разную оплату только из-за пола работника или работницы. Так же в вакансиях не должно быть дискриминационных требований, если они не предусмотрены законом.

На практике зарплата в транспортных и технических профессиях зависит не от пола, а от категории, стажа, графика, количества рейсов, типа транспорта и уровня ответственности. Водители фур или трактористки могут получать наравне с мужчинами — ориентировочно от 35 тыс. до 65 тыс. грн, в зависимости от условий конкретной работы.

Отдельный вопрос — обучение. Для зарегистрированных безработных оно может быть бесплатным через Государственный центр занятости. Для остальных доступны ваучеры на обучение — до 33 280 грн. Если курс стоит дороже, например обучение на категорию СЕ в Ровенском центре профессионально-технического образования, разницу может оплатить сама женщина или работодатель, который готов принять ее на работу.

Современный контекст: от советских запретов к новым возможностям

Сегодняшние изменения на рынке труда стали возможными, в частности, после отмены устаревших советских ограничений. Приказ №256, который ограничивал доступ женщин к сотням профессий, в том числе к части так называемых тяжелых работ, отменили только в 2017 году. После 2022 года полномасштабная война только ускорила этот процесс: рынок все больше нуждается в квалифицированных работниках и работницах — независимо от пола.

Вопрос уже не в том, может ли женщина сесть за руль Scania. София Шишко и тысячи других украинок доказывают: может.

Теперь вызов для работодателей и государства — создать условия, при которых такая работа не будет требовать ежедневного подвига. Профессионализм не имеет пола, а стабильная экономика нуждается во всех, кто готов держать руль, независимо от того, какие бабочки на нем нарисованы.

