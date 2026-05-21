От Бориса Джонсона до столетних узоров: истории мастериц, творящих украинскую вышиванку

21 мая в Украине отмечают День вышиванки. В этот день многие украинцы надевают вышитые сорочки — семейные, подаренные или созданные современными мастерицами.

Ко Дню вышиванки Вікна пообщались с тремя мастерицами. Каждая из них по-своему работает с украинской сорочкой: одна создает вышиванки для мировых лидеров, другая воссоздает древние швы и техники, третья сохраняет орнаменты родного края. От сорочки для Бориса Джонсона до столетних узоров — рассказываем о женщинах, которые сохраняют украинскую традицию иголкой и ниткой.

Начало пути: “Всегда хотелось чего-то красивого!

Галина Шуневич пришла в моду не сразу. У неё два высших образования, и до собственного бренда она работала в других сферах. Но со временем творчество стало для неё главным делом.

Свой бренд Галина начала развивать в 2013 году, а через четыре года представила первую коллекцию в родном Хырове.

— Жизнь пошла другим путем, но всегда хотелось чего-то красивого. В 2013-м я начала больше заниматься вышивкой, создавать одежду. Наверное, для каждого дизайнера его работа особенная, потому что она создана с любовью, идеями и вдохновением. Для меня каждая вышивка — это моё творение, частичка меня, — делится дизайнер.

Особое место в ее работах занимает ришелье — техника вышивки с вырезанием ткани. Она требует точности, терпения и много ручной работы.

— Я очень люблю ришелье. Сама разрабатываю дизайны, сама вышиваю. Это сложный процесс, но мне нравится элегантность и вид готового изделия. Иногда идея приходит внезапно, а иногда над ней нужно долго думать, — рассказывает Галина.

Проект благодарности: от Бориса Джонсона до Кира Стармера

После начала полномасштабного вторжения Галина на какое-то время отложила работу с одеждой. Говорит, тогда казалось, что мода не ко времени. Идея нового проекта появилась после телевизионного сюжета о визите Бориса Джонсона в Украину.

— Когда началась война, я решила, что мои планы — в прошлом. Но увидела по телевизору, как Борис Джонсон едет в поезде в Украину, и мне просто захотелось его поблагодарить. Так возник проект Вышиванка для президента. Я хотела сделать подарок, который бы символизировал нашу благодарность за поддержку, — рассказывает дизайнер.

Сегодня сорочки от Галины Шуневич получили уже 17 мировых лидеров. Среди них — президенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Словакии, премьеры Ирландии, Японии, Канады, а также президент Франции Эмманюэль Макрон. Он прислал дизайнеру личное письмо с благодарностью.

Сейчас еще одна сорочка направляется к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

Для мировых лидеров Галина обычно выбирает сдержанный классический стиль.

— Политики преимущественно носят белые рубашки, поэтому я решила, что белая вышиванка — это лучший вариант. Вышивка белым по белому — это символ чистоты. Каждая подаренная вещь — это не просто одежда, это культурный артефакт, мост между народами. Этим подарком я благодарю не только лидеров, но и все страны, которые помогают нам защищать наш народ, — рассказывает Галина.

Также две сорочки дизайнера передали украинскому Президенту Владимиру Зеленскому.

Вышиванка как мировой бренд

Галина Шуневич убеждена: вышиванка хорошо работает как знак украинского присутствия за рубежом. Она вспоминает случай в Японии, где после парада вышиванок их с мужем узнали среди большой толпы именно благодаря сорочкам.

— Мы гуляли в Японии после парада вышиванок. К нам подошли две девушки, поздоровались на украинском. Говорят: “Мы увидели вас в вышиванках и поняли, что вы из Украины”. Это и есть наша идентичность. Мир в восторге от нашего культурного богатства. Через вышиванку люди узнают о нашей истории и величии, — рассказывает дизайнер.

Впереди у Галины — подготовка к New York Fashion Week в сентябре. Там она планирует представить Украину вместе с известными моделями, в частности с “Мисс Вселенная Украина”.

Дизайнер продолжает работать в направлении медленной моды — slow fashion. В её работах каждое изделие имеет свою историю: от пальто из шелковой органзы с деревом жизни до мужской сорочки с дрогобычскими мотивами.

— Отношение к вышиванке всегда было особенным, но сейчас она несет еще больше символизма. Она греет душу. Это сохранение нашей культуры, которое распространяется далеко за пределы Украины, — подытоживает Галина.

История вторая. Оксана Стаеена: древние швы и экосознание

Оксана Стаеена — мастерица из Запорожья, для которой вышивка началась с самообразования. Сначала были книги со схемами, видео на YouTube и попытки самостоятельно разобраться в народных швах. Со временем это увлечение привело её в круг единомышленников и на специализированные курсы, где она начала отшлифовывать мастерство.

Для Оксаны важно изучать древние украинские техники, которые существовали еще до того, как популярным стал крестик. Говорит, именно в этих швах лучше всего видны региональные особенности вышивки.

— Вышивка — это далеко не только крестик, он пришел в нашу культуру довольно поздно. Я изучаю именно древние техники, присущие разным регионам. У них невероятные народные названия: “жито”, “курячий брід”, “затяганка”, “верхоплут”, “кривулька” или “довбанка”. Например, “куриный брод” визуально напоминает след от лапки птицы, а “затяганка” формирует узор через особое натягивание нити в ткани. Это настоящий космос, который можно изучать всю жизнь, — рассказывает Оксана.

Самым большим вызовом для мастерицы стали так называемые воздушные техники, в частности вырезание (вырезывание). Сначала контур орнамента плотно обшивают нитью — “качалочками”, а затем нити полотна внутри вырезают. Так на ткани появляется прозрачное кружево.

— Одну такую сорочку я создавала более двух месяцев. Когда-то я смотрела на подобные изделия и не верила, что смогу это повторить. Это была настоящая победа над собой, — говорит мастерица.

От экосумки до сорочки-оберега

Творчество Оксаны связано с её экологическим мировоззрением. До того как полностью посвятить себя вышивке, она шила многоразовые сетчатые сумки и говорила об отказе от пластика и сортировке мусора.

— Сохранение окружающей среды и сохранение традиций — это части одного целого. Это об уважении к своему дому, своей земле и истории. В свое время мои экосумки помогли изменить мышление многих людей в моем окружении. Сегодня я переношу эту философию на сорочки, — рассказывает мастерица.

Оксана работает с натуральными тканями — льном и коноплей. Каждую сорочку шьет вручную: от вышивки орнамента до финальной сборки деталей.

Она внимательно относится к крою и объясняет, что старинная сорочка «в пол» фактически была бельем, которое обязательно закрывали юбкой.

Сегодня Оксана адаптирует древние узоры к современной одежде. Она создает укороченные сорочки, которые можно носить с джинсами или шортами, но сохраняет традиционный орнамент и техники.

— Я восхищаюсь мастерством женщин прошлого. У них не было качественного освещения, гаджетов или идеальных ниток, но они создавали шедевры. Сегодня у нас лучшие условия, но наша задача — не потерять ту глубину, — говорит Оксана.

Для нее вышивание — это медитативный процесс. Оксана не берется за работу в плохом настроении, так как верит, что сорочка должна нести добрую энергию.

Одним из важнейших опытов для мастерицы стало создание сорочки-оберега для военного — крестного отца ее сына.

— Это больше чем одежда. Это мечта, воплощенная в полотне, и спокойствие, которое передается тому, кто ее носит, — подытоживает мастерица.

Хранительница Бережанщины: семейная память на полотне

Для третьей героини, которая перевезла традиции родной Тернопольщины на Житомирщину, вышивка прежде всего связана с семьей. Она вспоминает, как зимними вечерами мама вышивала рушники черными нитками, а дети помогали их зашивать.

— Когда я вышиваю, нет момента, чтобы я не вспоминала маму. Это тихая медитация, ощущение того, что ты продолжаешь свой род. У нас в семье все женщины талантливы: сестры шьют, дочери вышивают, даже если иногда делали это тайком, чтобы не сутулиться за работой, — улыбается мастерица.

Она воссоздала узор с маленькой подушечки своей прабабушки. В этом орнаменте — цветущий сад: лилии, розы, бархатцы и дубовые листья.

По словам мастерицы, лилии в этом узоре означают женскую красоту, розы — любовь, бархатцы — род, а дубовые листья — мужскую силу.

Отдельная семейная реликвия — зеленая детская вышиванка, которой более 80 лет. Её пошила бабушка мастерицы, а теперь эту сорочку носит маленькая внучка.

Мастерица также возрождает аутентичный строй (костюм) Бережанщины: бархатные сердаки, расшитые коральками — бисером, и традиционные запаски — передники.

Для нее каждая нить связана с памятью о семье и месте, из которого она родом.

Вышиванка вне мастерской: как ее носят украинские семьи

После разговоров с мастерицами становится видно: вышиванка живет не только в сложных техниках, архивных орнаментах или ручной работе. Для многих украинских семей это часть повседневной жизни — вещь, которую надевают на праздник, берут в путешествие и передают детям вместе с рассказами о доме.

Так на традицию смотрит житомирская блогер Яна и её мама. Для их семьи вышиванка — не только праздничная одежда. Это вещь, которую можно взять в путешествие, надеть вместе с детьми и через неё показать, откуда ты.

Это часть украинской души, а не просто одежда

Для мамы Яны вышитая сорочка связана с воспитанием и чувством идентичности. Она убеждена, что любовь к своим корням начинается с детства.

— Для нашей семьи вышиванка — это точно не просто одежда. Это часть украинской души, нашей истории и идентичности. Когда надеваешь ее, чувствуешь особенную гордость за то, что ты украинец. Это будто связь между поколениями и символ нашей силы и красоты, — рассказывает она.

Мама Яны говорит с дочкой о символике вышивки: защите, любви, силе рода. Говорит, девочке интересно узнавать об этих традициях.

— Яне очень интересно узнавать об этих традициях. Она уже знает, что вышиванка — это особенный код украинцев, который узнают во всем мире, — добавляет мама.

От Житомира до Египта: вышиванка вне границ

В прошлом году семья Яны взяла в отпуск в Египет современные вышиванки-футболки в стиле family look.

— Это было очень особенное ощущение! Люди вокруг сразу понимали, что мы из Украины. Сегодня важно показывать нашу идентичность. Вышиванка стала символом единства и силы. Когда украинцев в вышиванках видят в разных странах — нас сразу узнают, и это чрезвычайно ценно, — говорит мама Яны.

Сама Яна больше всего любит сорочки с яркими цветочными узорами.

— Мне нравится все! И цвета, и красивые узоры. А еще я люблю, что в вышиванках сразу видно, что мы украинцы. Когда все вокруг надевают их — становится очень празднично и красиво! Я очень радуюсь, когда вижу других людей в вышиванках, особенно за границей, потому что тогда чувствуется что-то родное и теплое, — делится Яна.

Вышиванка — это традиция моего народа

О вышиванке как о личном символе говорит и кандидат экономических наук, доцент Полесского национального университета Татьяна Швец.

— Для меня вышиванка — это прежде всего живая традиция моего народа, личный символ стойкости и единства. Это не просто мода, это связь с корнями, которая согревает душу и придает сил, — акцентирует женщина.

Она говорит, что всегда обращает внимание на орнаменты.

— Важно, чтобы они были традиционными и несли положительную энергетику, как эти цветы на моей блузе, символизирующие радость, процветание и красоту. Сегодня вышиванка для украинской женщины — это символ несокрушимости, надежды, материнской любви и веры в победу света над тьмой. Это наш оберег и наша сила, — говорит Татьяна.

Житомирянка Наталия Виноградова также говорит о вышиванке как о национальном символе.

— Для меня вышиванка — это о традиции украинского народа. В ней переплетаются символы украинской культуры и код нации. Выбирая сорочку, я могу не обращать внимания на конкретные орнаменты, но глубоко считаю, что каждый вышитый узор несет силу и является оберегом украинской нации. Я убеждена, что вышиванка для украинской женщины в наше время — это символ несокрушимости всего нашего народа, — подытоживает Наталия.

Фото в материале: личный архив женщин.

