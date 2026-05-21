Поздравления с Вознесением Господним 2026: теплые стихи и проза

В день Вознесения Господня Християне вспоминают, как Иисус Христос вознесся на небо и закончил свой земной путь. В 2026 году православная церковь восточного обряда отмечает Вознесение Господне 21 мая, и это один из главных церковных праздников.

Поздравление на Вознесение Господне 2026 в прозе

Желаю тебе, твоей семье и дому мира, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца близких людей. Пусть в небе тебе всегда светит звезда, которая показывает дорогу и направляет на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним!

***

В этот день Господь вознесся на небеса и тем самым подарил нам надежду на светлое будущее. Пусть он бережет тебя и твоих родных сверху, пусть каждая молитва, сказанная тобой, будет услышана. С праздником!

***

Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет всю твою семью от зла и ненастья и дарит тебе благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце всегда будет светло и спокойно, а каждый день приносит радость и позитив.

***

С большим праздником! Пусть не только в этот день, но и всегда ты будешь наполненным, добродушным и добрым. Мира тебе, душевного спокойствия, сил и веры!

***

Поздравляю со светлым днем Вознесения Господня! Пусть твой дом согреет солнцем, и лучи наполнят добром, радостью, счастьем и любовью! Желаю понимания, дружной семьи и крепкого здоровья!

***

Желаю тебе веры, неугасимой надежды в лучшее и душевной чистоты. Пусть солнце освещает твой путь, делает его истинно праведным и награждает за это любовью. С праздником!

***

С праздником! Будь счастлив(-а) в Вознесение Господне, пусть твои помыслы всегда будут чистыми, а душа — светлой. Молюсь о здоровье твоих близких и родных. Пусть все они будут в мире и спокойствии!

Вознесение: поздравления в стихах

В Великий день Господня Вознесения

Мы всей душою верим в чудеса,

У Бога просим мы защиты и спасения

И о прощении молим небеса.

Желаю твоей душе чистоты,

Желаю веру в сердце укрепить

И с именем Господним на устах

Желаю жизнь счастливую прожить.

***

Молитвой этот день встречай ты,

Стараясь дух свой укрепить.

Люби, уверуй и прощай тех,

Кто праведно старается жить.

Пусть дышится легко, свободно,

Пусть будет все тебе по плечу.

Я с Вознесением Господним

Поздравить и обнять хочу!

***

Поздравляю с Господним Вознесением,

С днем вечной жизни торжества!

Желаю искренности и смирения,

Святой молитвы волшебства.

Пусть Ангел мир тебе подарит,

В душе огонь добра горит.

Желаю жить всегда на славу,

И пусть Господь тебя хранит!

***

От всего сердца поздравляю

С Вознесением Господним

И всегда тебе желаю

Мира, радости, восторга!

С Вознесением Господним поздравляю,

Пусть душа твоя от счастья воспарит.

Избавления тебе я пожелаю

От болезней, горя и обид.

Пусть с тобою чудо приключится,

И здоровьем светятся глаза.

Всё плохое напрочь испарится,

И молитвам внемлют небеса.

