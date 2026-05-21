Поздравления с Вознесением Господним 2026: теплые стихи и проза

В день Вознесения Господня Християне вспоминают, как Иисус Христос вознесся на небо и закончил свой земной путь. В 2026 году православная церковь восточного обряда отмечает Вознесение Господне 21 мая, и это один из главных церковных праздников.
Поздравление на Вознесение Господне 2026 в прозе
Желаю тебе, твоей семье и дому мира, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца близких людей. Пусть в небе тебе всегда светит звезда, которая показывает дорогу и направляет на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним!
В этот день Господь вознесся на небеса и тем самым подарил нам надежду на светлое будущее. Пусть он бережет тебя и твоих родных сверху, пусть каждая молитва, сказанная тобой, будет услышана. С праздником!
Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет всю твою семью от зла и ненастья и дарит тебе благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце всегда будет светло и спокойно, а каждый день приносит радость и позитив.
С большим праздником! Пусть не только в этот день, но и всегда ты будешь наполненным, добродушным и добрым. Мира тебе, душевного спокойствия, сил и веры!
Поздравляю со светлым днем Вознесения Господня! Пусть твой дом согреет солнцем, и лучи наполнят добром, радостью, счастьем и любовью! Желаю понимания, дружной семьи и крепкого здоровья!
Желаю тебе веры, неугасимой надежды в лучшее и душевной чистоты. Пусть солнце освещает твой путь, делает его истинно праведным и награждает за это любовью. С праздником!
С праздником! Будь счастлив(-а) в Вознесение Господне, пусть твои помыслы всегда будут чистыми, а душа — светлой. Молюсь о здоровье твоих близких и родных. Пусть все они будут в мире и спокойствии!
Вознесение: поздравления в стихах
В Великий день Господня Вознесения
Мы всей душою верим в чудеса,
У Бога просим мы защиты и спасения
И о прощении молим небеса.
Желаю твоей душе чистоты,
Желаю веру в сердце укрепить
И с именем Господним на устах
Желаю жизнь счастливую прожить.
Молитвой этот день встречай ты,
Стараясь дух свой укрепить.
Люби, уверуй и прощай тех,
Кто праведно старается жить.
Пусть дышится легко, свободно,
Пусть будет все тебе по плечу.
Я с Вознесением Господним
Поздравить и обнять хочу!
Поздравляю с Господним Вознесением,
С днем вечной жизни торжества!
Желаю искренности и смирения,
Святой молитвы волшебства.
Пусть Ангел мир тебе подарит,
В душе огонь добра горит.
Желаю жить всегда на славу,
И пусть Господь тебя хранит!
От всего сердца поздравляю
С Вознесением Господним
И всегда тебе желаю
Мира, радости, восторга!
С Вознесением Господним поздравляю,
Пусть душа твоя от счастья воспарит.
Избавления тебе я пожелаю
От болезней, горя и обид.
Пусть с тобою чудо приключится,
И здоровьем светятся глаза.
Всё плохое напрочь испарится,
И молитвам внемлют небеса.
