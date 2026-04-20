Церковный календарь на май 2026: важные духовные праздники месяца по новому стилю

После апреля, когда все христиане отмечали Пасху, наступает май, который продолжает церковную историю. Сначала идут праздники, связанные с учениками Христа — апостолами и другими святыми.

А в конце мая празднуется Пятидесятница, которая завершает пасхальный период.

Полный православный церковный календарь по новому стилю на май 2026 года — в материале.

Наиболее важные церковные праздники в мае 2026 года

8 мая – день апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Иоанн Богослов — не просто автор Евангелия, а ученик, которого традиция называет самым близким ко Христу. По преданию, он прожил дольше всех апостолов и не был убит, в отличие от большинства других. Его символ — орёл, поскольку его богословие считается наиболее глубоким по смыслу.

9 мая – перенесение мощей Николая Чудотворца в город Бари

В 1087 году итальянские моряки фактически эвакуировали мощи святителя из Мир Ликийских в Бари, чтобы они не исчезли в Малой Азии.

Считается, что с этого времени культ Николая Чудотворца стал более западным и морским. Николая стали почитать не только как покровителя детей и бедных, но и как защитника моряков, поскольку Бари — портовый город.

11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия

Эти братья дали славянскую письменность и перевели богослужебные книги, благодаря чему вера зазвучала на понятном языке.

Они показали, что славяне имеют право молиться на родном языке, а не только на греческом или латинском. Это фактически стало шагом к первому культурному суверенитету.

21 мая – Вознесение Господне

Праздник, связанный с описанным в Библии чудом, когда Христос возносится к Отцу. В христианской традиции это воспринимается как переход от видимого Христа к “невидимому, но действенному присутствию”.

31 мая – Пятидесятница

Пятидесятницу также называют Сошествием Святого Духа или Днём Святой Троицы. Праздник отмечается на 50-й день после Пасхи и означает момент, когда Святой Дух сошёл на апостолов. С этого началась миссия Церкви в мире.

Православный церковный календарь на май 2026 года по новому стилю: каких святых чтут в этом месяце

1.05 – пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной царицы Тамары (Грузинской)

2.05 – святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои с детьми Кириаком и Феодулом

3.05 – святых Тимофея и Мавры; преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца, епископа Аргосского

4.05 – мученицы Пелагии; священномученика Еразма, епископа Формийского; священномученика Альвиана, епископа Анейского, и его учеников

5.05 – мученицы Ирины

6.05 – праведного Иова Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Калимаха, Дионисия, Партения

7.05 – Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской

8.05 – апостола и евангелиста Иоанна Богослова; преподобного Арсения Великого

9.05 – перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в город Бари; пророка Исаии

10.05 – иконы Божией Матери “Живоносный источник”; апостола Симона Зилота

11.05 – равноапостольных Кирилла и Мефодия; священномученика Мокия

12.05 – апостола Фомы; святителя Епифания Кипрского; святителя Германа, патриарха Константинопольского

13.05 – мученицы Гликерии и Лаодикии

14.05 – мучеников Исидора и Максима

15.05 – преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахиллия, епископа Ларисийского

16.05 – преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского

17.05 – апостола Андроника и святой Юнии

18.05 – святых отцов семи Вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Христины

19.05 – святых жен-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима

20.05 – мучеников Фалалея, Александра и Астерия

21.05 – Вознесения Господня; равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены

22.05 – мученика Василиска

23.05 – преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского

24.05 – преподобного Симеона Столпника на Дивной горе

25.05 – третьего обретения главы Иоанна Предтечи

26.05 – апостолов от 70-ти Карпа и Алфея; мучеников Аверкия и Елены

27.05 – священномученика Ферапонта, епископа Сардикийского

28.05 – преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского

29.05 – мученицы Феодосии

30.05 – преподобного Исаакия Исповедника, игумена Далматской обители

31.05 – апостола от 70-ти Ерма

