Церковный календарь на апрель 2026: даты Пасхи, Вербного воскресенья и всех праздников

Апрель 2026 года в церковном календаре — один из самых важных периодов для верующих. Именно в этом месяце отмечают Вербное воскресенье и главный христианский праздник — Воскресение Христово.
В это время также вспоминаются различные святые, которые по-своему прошли путь веры и оставили после себя больше, чем просто имена в календаре.
Подробный церковный календарь праздников на апрель 2026 года — в материале.
Главные церковные праздники апреля 2026
- Лазарева суббота — 4 апреля
- Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) — 5 апреля
- Пасха (Воскресение Христово) — 12 апреля
Лазарева суббота — 04.04
Это не просто воспоминание о чуде воскрешения Лазаря — это единственный случай в Евангелии, когда Иисус открыто демонстрирует власть над смертью до собственного Воскресения.
Интересно, что после этого чуда Лазарь прожил ещё много лет и, по преданию, стал епископом на Кипре — но больше никогда не смеялся. В богословии этот день считается как бы предвкушением победы, но ещё без радости Пасхи — словно тишина перед решающим событием.
Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) — 05.04
Люди встречают Христа как царя, но Он въезжает не на коне (символе войны), а на ослёнке — символе мира и даже смирения. Есть ещё одна деталь: толпа, которая восклицает: Осанна, через несколько дней в основном будет той же, что будет кричать: Распни.
В этом празднике заложена глубокая драма — триумф, который уже содержит в себе будущую трагедию. В украинской традиции вербу используют не случайно: она первой оживает после зимы, словно говоря о новой жизни.
Пасха (Воскресение Христово) — 12.04
Самое интересное в Пасхе — это то, что момент самого Воскресения не описан ни одним евангелистом. Есть лишь свидетельства о пустой гробнице и встречах с Христом после.
То есть главное событие христианства происходит как будто вне кадра. В ранней Церкви Пасху воспринимали не только как праздник одного дня, а как целый переход (с греческого «пасха») от страха к свободе, от смерти к жизни.
Полный церковный календарь на апрель 2026 (по новому стилю)
- 01.04 — преподобная Мария Египетская
- 02.04 — преподобный Тит Чудотворец
- 03.04 — преподобный Никита Исповедник
- 04.04 — Лазарева суббота; преподобный Иосиф Песнописец; преподобные Георгий и Зосима
- 05.04 — Вербное воскресенье; мученик Агафопод; преподобные Марк и Платон
- 06.04 — архиепископ Евтихий; мученик Иеремия
- 07.04 — преподобные Георгий и Даниил
- 08.04 — апостол от 70-ти Иродион
- 09.04 — мученик Евпсихий
- 10.04 — мученики Терентий, Помпий, Максим, Зенон и другие
- 11.04 — священномученик Антипа, епископ Пергама
- 12.04 — Пасха; преподобный Василий, епископ Парийский
- 13.04 — священномученик Артемон
- 14.04 — святой Мартин, Папа Римский
- 15.04 — апостолы от 70-ти Аристарх, Пуд и Трофим; мученицы Василина, Анастасия
- 16.04 — мученицы Агапия, Ирина, Хиония, Галина, Василиса
- 17.04 — священномученик Симеон; преподобный Акакий
- 18.04 — преподобный Иоанн, ученик Григория Декаполита
- 19.04 — преподобный Иоанн Печерник
- 20.04 — преподобный Феодор Трихина
- 21.04 — священномученик Януарий
- 22.04 — преподобный Феодор Сикеот; преподобный Виталий
- 23.04 — великомученик Георгий Победоносец
- 24.04 — мученик Савва Стратилат
- 25.04 — апостол Марк
- 26.04 — священномученик Василий, епископ Амасийский
- 27.04 — священномученик Симеон; преподобный Стефан
- 28.04 — мученики Максим и Дада
- 29.04 — девять мучеников в Кизике; преподобный Мемнон
- 30.04 — апостол Иаков
Поминальные дни в апреле 2026
Радоница — 21 апреля
Радоница — это единственный поминальный день, который напрямую связан с Пасхой. Если обычно поминовение — это тишина и скорбь, то здесь живые словно делятся радостью Воскресения с умершими.
Радоницу отмечают не сразу, а на 9-й день после Пасхи — она как бы завершает светлую неделю. В древности верили, что в этот день граница между миром живых и умерших становится тоньше, поэтому на могилы несли не только цветы, но и пасхальные блюда — как знак единения с потусторонним миром.
