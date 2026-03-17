Церковный календарь на апрель 2026: даты Пасхи, Вербного воскресенья и всех праздников

Апрель 2026 года в церковном календаре — один из самых важных периодов для верующих. Именно в этом месяце отмечают Вербное воскресенье и главный христианский праздник — Воскресение Христово.

В это время также вспоминаются различные святые, которые по-своему прошли путь веры и оставили после себя больше, чем просто имена в календаре.

Главные церковные праздники апреля 2026

Лазарева суббота — 04.04

Это не просто воспоминание о чуде воскрешения Лазаря — это единственный случай в Евангелии, когда Иисус открыто демонстрирует власть над смертью до собственного Воскресения.

Интересно, что после этого чуда Лазарь прожил ещё много лет и, по преданию, стал епископом на Кипре — но больше никогда не смеялся. В богословии этот день считается как бы предвкушением победы, но ещё без радости Пасхи — словно тишина перед решающим событием.

Вербное воскресенье ( Вход Господень в Иерусалим) — 05.04

Люди встречают Христа как царя, но Он въезжает не на коне (символе войны), а на ослёнке — символе мира и даже смирения. Есть ещё одна деталь: толпа, которая восклицает: Осанна, через несколько дней в основном будет той же, что будет кричать: Распни.

В этом празднике заложена глубокая драма — триумф, который уже содержит в себе будущую трагедию. В украинской традиции вербу используют не случайно: она первой оживает после зимы, словно говоря о новой жизни.

Пасха ( Воскресение Христово) — 12.04

Самое интересное в Пасхе — это то, что момент самого Воскресения не описан ни одним евангелистом. Есть лишь свидетельства о пустой гробнице и встречах с Христом после.

То есть главное событие христианства происходит как будто вне кадра. В ранней Церкви Пасху воспринимали не только как праздник одного дня, а как целый переход (с греческого «пасха») от страха к свободе, от смерти к жизни.

Полный церковный календарь на апрель 2026 (по новому стилю)

01.04 — преподобная Мария Египетская

02.04 — преподобный Тит Чудотворец

03.04 — преподобный Никита Исповедник

04.04 — Лазарева суббота; преподобный Иосиф Песнописец; преподобные Георгий и Зосима

05.04 — Вербное воскресенье; мученик Агафопод; преподобные Марк и Платон

06.04 — архиепископ Евтихий; мученик Иеремия

07.04 — преподобные Георгий и Даниил

08.04 — апостол от 70-ти Иродион

09.04 — мученик Евпсихий

10.04 — мученики Терентий, Помпий, Максим, Зенон и другие

11.04 — священномученик Антипа, епископ Пергама

12.04 — Пасха; преподобный Василий, епископ Парийский

13.04 — священномученик Артемон

14.04 — святой Мартин, Папа Римский

15.04 — апостолы от 70-ти Аристарх, Пуд и Трофим; мученицы Василина, Анастасия

16.04 — мученицы Агапия, Ирина, Хиония, Галина, Василиса

17.04 — священномученик Симеон; преподобный Акакий

18.04 — преподобный Иоанн, ученик Григория Декаполита

19.04 — преподобный Иоанн Печерник

20.04 — преподобный Феодор Трихина

21.04 — священномученик Януарий

22.04 — преподобный Феодор Сикеот; преподобный Виталий

23.04 — великомученик Георгий Победоносец

24.04 — мученик Савва Стратилат

25.04 — апостол Марк

26.04 — священномученик Василий, епископ Амасийский

27.04 — священномученик Симеон; преподобный Стефан

28.04 — мученики Максим и Дада

29.04 — девять мучеников в Кизике; преподобный Мемнон

30.04 — апостол Иаков

Поминальные дни в апреле 2026

Радоница — 21 апреля

Радоница — это единственный поминальный день, который напрямую связан с Пасхой. Если обычно поминовение — это тишина и скорбь, то здесь живые словно делятся радостью Воскресения с умершими.

Радоницу отмечают не сразу, а на 9-й день после Пасхи — она как бы завершает светлую неделю. В древности верили, что в этот день граница между миром живых и умерших становится тоньше, поэтому на могилы несли не только цветы, но и пасхальные блюда — как знак единения с потусторонним миром.

Читай также, можно ли на Пасху идти на кладбище и почему этого лучше не делать: объясняет священник.