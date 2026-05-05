Когда День ангела Ирины 2026: даты именин и как имя влияет на характер

Называя ребенка, родители уже определяют его судьбу, правда, лишь задавая ей определенный вектор. Как это происходит — еще предстоит узнать ученым, но уже сейчас психологи согласны: у каждого имени есть свой индивидуальный “портрет”. Когда день ангела Ирины и как это имя влияет на характер его обладательницы — читай в материале.

Когда День ангела Ирины 2026: перечень дат

День ангела Ирины в году встречается многократно, к тому же мы перестраиваемся на новый церковный календарь, и привыкаем к измененным датам. Если у тебя есть знакомая Иринка, поищи в перечне ближайшее к ее дню рождения число. Это и будет ее День ангела.

День ангела Ирины старому и новому стилю

12 января по старому стилю — 30 декабря по новому стилю;

16 января — 3 января;

26 февраля —13 февраля;

7 марта — 22 февраля;

29 апреля — 16 апреля

18 мая — 5 мая;

10 августа — 28 июля;

17 августа — 4 августа;

22 августа — 9 августа;

1 октября — 18 сентября.

Ирина — значение имени

Ирина — это древнегреческое имя, которое означает “мирная, спокойная”. Однако мир — это не отсутствие воли, и в Ирине есть сильный внутренний стрежень, который не позволит сломить ее никаким невзгодам.

Ирина с детства проявляет самостоятельность, чаще тянется к отцу, чем к матери, а взрослой предпочитает мужской коллектив женскому.

Она коммуникабельна и легко ладит даже с незнакомыми людьми. Ведет себя раскованно, иногда резковато.

Обладательница этого красивого имени влюбчива и ревнива, но сумевший оценить ее достоинства мужчина поймет, что для семьи она — сущий клад.

Она самодостаточна, отличная хозяйка, умеет удивить новым блюдом, интересуется передовыми методиками воспитания детей. Измены мужу не простит, может отплатить той же монетой.

Удачен брак Ирины с Леонидом, Борисом, Андреем, Сергеем, Иваном, Степаном

Чем поздравить Ирину с Днем ангела

Ирина будет рада искреннему и практичному подарку, пусть и небольшому. Она оценит его как знак признательности дарителя и будет благодарна за внимание к ее интересам.

Она любит уют и комфорт, поэтому любая вещь, которая создаст атмосферу покоя и наслаждения моментом, станет прекрасным подарком и поднимет ей настроение.

