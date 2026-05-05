Коли День ангела Ірини 2026: дати іменин та як ім’я впливає на характер

Називаючи дитину, батьки вже визначають її долю, щоправда, лише задаючи їй певний вектор. Як саме це відбувається — ще доведеться дізнатися вченим, але вже зараз психологи згодні: у кожного імені є свій індивідуальний “портрет”. Коли День ангела Ірини та як це ім’я впливає на характер його володарки — читай у матеріалі.

Коли День ангела Ірини 2026: перелік дат

День ангела Ірини протягом року зустрічається багаторазово, до того ж ми звикаємо до нового церковного календаря та змінених дат. Якщо ти маєш знайому Іринку, пошукай у переліку найближче до її дня народження число. Це і буде її День ангела.

День ангела Ірини за старим і новим стилем

• 12 січня за старим стилем – 30 грудня за новим стилем;

• 16 січня – 3 січня;

• 26 лютого – 13 лютого;

• 7 березня – 22 лютого;

• 29 квітня – 16 квітня

• 18 травня – 5 травня;

• 10 серпня – 28 липня;

• 17 серпня – 4 серпня;

• 22 серпня – 9 серпня;

• 1 жовтня – 18 вересня.

Ірина – значення імені

Ірина — це давньогрецьке ім’я, яке означає “мирна, спокійна”. Однак мир — це зовсім не відсутність волі, і в Ірині проглядається сильний внутрішній стрижень, який не дозволяє зламати її жодним негараздам.

Ірина з дитинства виявляє самостійність, частіше тягнеться до батька, ніж до матері, а у дорослому віці віддає перевагу чоловічому колективу.

Вона комунікабельна і легко ладнає навіть із незнайомими людьми. Поводиться розкуто, іноді трохи різкувато.

Власниця цього красивого імені легко закохується і відверто ревнує свого обранця, але чоловік, який зумів оцінити її чесноти, зрозуміє, що для сім’ї вона — справжній скарб.

Вона самодостатня, хазяйновита, вміє здивувати новою стравою, цікавиться передовими методиками виховання дітей. Але зради чоловікові не пробачить, може відплатити тією самою монетою.

Вдалий шлюб Ірини з Леонідом, Борисом, Андрієм, Сергієм, Іваном, Степаном.

Чим привітати Ірину з Днем ангела

Ірина буде рада щирому та практичному подарунку, нехай і невеличкому. Вона цінуватиме його, як знак прихильності дарувальника і буде вдячна за увагу до її інтересів.

Ірина любить затишок та комфорт, тож будь-яка річ, яка створить атмосферу спокою та насолоди моментом стане чудовим подарунком і підійме їй настрій.

