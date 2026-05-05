Ракета Фламінго: фото, характеристики та виробництво

Україна почала серійне виробництво крилатих ракет Фламінго, що досягатимуть ціль у радіусі 3000 км. Детальніше щодо характеристик та виробника читай у матеріалі.

Українська ракета Фламінго: що відомо про виробництво

В серпні 2025 президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що вже відбулися успішні випробування ракети Фламінго. На січень-лютий 2026 року було заплановано розпочати масове виробництво.

— Були успішні випробування цієї ракети. І поки що ракета найуспішніша з усіх, які в нас є. Вона летить на три тисячі кілометрів, це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити, до того часу поки у нас немає можливості застосування сотні ракет.

За припущенням порталу Defense Express крилата ракета Фламінго насправді є аналогом FP-5 від Milanion Group — цю зброю демонстрували в ОАЕ у лютому 2025 року на виставці IDEX-25.

У 2021 році компанія, що має штаб-квартиру в ОАЕ, уклала угоду з українською компанією, яка спеціалізується на виготовленні озброєння, про співпрацю.

Крилата ракета Фламінго: характеристики

Характеристики Фламінго нагадують раніше згадану FP-5, а саме:

дальність: 3000 км;

максимальна швидкість: 950 км/год;

розмах крила: 6 м;

час у повітрі: 4 год;

вага БЧ(бойової частини): 1 т;

максимальна злітна вага: 6 т;

крейсерська швидкість(швидкість комфортного економного польоту): 850-900 км/год.

Порівнюючи характеристики та зовнішній вигляд ракети Фламінго та FP-5, не проглядається альтернатив, що це могла б бути інша ракета.

Також відомо, що FP-5 є удвічі потужнішою за американську Tomahawk. Про це пише Defense Express.

Слід зазначити, що Milanion Group декларувала інформацію з приводу кількості виробництва: зазначено, що в місяць компанія здатна виробляти понад 50 таких ракет.

Окрім цього було задекларовано, що FP-5 стійка до РЕБ, має інерціальну систему, та те, що зброя використовує супутникову навігацію.

Ракета Фламінго: фото української новинки

Про серійне виробництво крилатої ракети повідомив на своїй сторінці у Facebook відомий український журналіст Єфрем Лукацький. Також, він додав фотографію зброї та характеристики до допису:

Під фото зазначено, що воно було зроблене 14 серпня в майстерні передової компанії Fire Point, а місце розташування цієї будівлі точно не вказане.

Слід додати, що Міністр оборони України Дмитро Шмигаль підтвердив запуск виробництва крилатої ракети Фламінго. Також додав, що всі подробиці будуть трохи згодом та коли буде належний момент.

Нещодавно ми розповідали інформацію щодо КАБів — що це за зброю, та наскільки вона загрозлива, читай у матеріалі.

Фото: портал Defense Express

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!