Ракета Nightfall: здатна вражати цілі в районі Москви — характеристики нової зброї

Ольга Петухова, редакторка сайту 12 Січня 2026, 11:45 2 хв.
ракета nightfall

