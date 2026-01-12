Ракета Nightfall: здатна вражати цілі в районі Москви — характеристики нової зброї

Велика Британія розробляє для України новий тип далекобійних балістичних ракет Nightfall, який призначатиметься для ураження російських об’єктів на великій глибині на території противника.

Nightfall буде оснащений бойовою частиною масою близько 200 кг і матиме дальність польоту до 310 миль, що дозволить вражати стратегічно важливі цілі, в тому числі й в районах навколо Москви.

Більше деталей про характеристики нової британської зброї Nightfall для України — у матеріалі.

Ракета Nightfall: що відомо про проєкт

Проєкт Nightfall — це нова британська програма зі створення наземної тактичної балістичної ракети для наступної передачі її Україні.

Про старт ініціативи повідомили 11 січня 2026 року після візиту міністра оборони Великої Британії Джон Гілі до Києва, який збігся у часі з масованим обстрілом столиці та ударом російською балістичною ракетою Орєшнік по Львівщині.

В інтерв’ю виданню The Sun Джона Гілі розповів, що розробка йтиме на конкурсній основі: три підрядники отримають по 9 мільйонів фунтів стерлінгів і протягом дванадцяти місяців мають представити прототипи ракети з дальністю понад 500 км.

Контракти планують укласти в березні 2026 року, замовником є Міноборони Британії.

Ракета Nightfall: характеристики

За американською класифікацією Nightfall належить до ракет малої дальності (SRBM, до 1000 км) і розглядається як британський аналог PrSM, що замінила ATACMS.

У британських документах вона визначається як Deep Strike — засіб глибокого ураження тилових командних пунктів і логістики.

Попередні характеристики Nightfall

дальність — понад 500 км;

бойова частина — масою близько 200 кг;

вартість — до 800 тис. фунтів за одиницю;

плановий темп виробництва — до 10 ракет на місяць;

заявлена точність — відхилення до 10 м у 50% пусків;

час польоту на максимальну дальність — близько 10 хвилин.

Ракета має зберігати ефективність за умов РЕБ і обмеженої супутникової навігації.

Nightfall розробляється як мобільна система швидкого реагування з тактикою “вистрілив — відійшов”: після виконання залпового пуску ракетоносій може залишити позиції протягом 15 хвилин.

Очікується, що нова зброя матиме сумісність зі стандартними пусковими контейнерами M270 та HIMARS, з можливістю пуску кількох ракет з однієї машини.

