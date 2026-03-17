Церковний календар на квітень 2026: дати Великодня, Вербної неділі та всіх свят

Квітень 2026 року в церковному календарі — один із найважливіших періодів для вірян. Саме в цей місяць відзначають Вербну неділю та найбільше християнське свято — Воскресіння Христове.
У цей час також згадуються різні святі, які по-своєму пройшли шлях віри і залишили після себе більше, ніж просто імена в календарі.
Детальний церковний календар свят на квітень 2026 року — у матеріалі.
Головні церковні свята квітня 2026
- Лазарева субота — 4 квітня
- Вербна неділя (Вхід Господній у Єрусалим) — 5 квітня
- Великдень (Воскресіння Христове) — 12 квітня
Лазарева субота — 04.04
Це не просто згадка про диво воскресіння Лазаря — це єдиний випадок у Євангелії, коли Ісус відкрито демонструє владу над смертю до власного Воскресіння.
Цікаво, що після цього чуда Лазар жив ще багато років і, за переданням, став єпископом на Кіпрі — але більше ніколи не сміявся. У богослов’ї цей день вважається ніби передсмаком перемоги, але ще без радості Великодня — наче тиша перед вирішальною подією.
Вербна неділя (Вхід Господній у Єрусалим) — 05.04
Люди зустрічають Христа як царя, але Він в’їжджає не на коні (символі війни), а на осляті — символі миру і навіть покори. Є ще одна деталь: натовп, який вигукує: Осанна, за кілька днів переважно буде тим самим, що кричатиме: Розіпни.
У цьому святі закладена глибока драма — тріумф, який уже містить у собі майбутню трагедію. В українській традиції вербу використовують не випадково: вона першою оживає після зими, немов говорячи про нове життя.
Великдень (Воскресіння Христове) — 12.04
Найцікавіше у Великодні — це те, що момент самого Воскресіння не описаний жодним євангелістом. Є лише свідчення про порожню гробницю та зустрічі з Христом після.
Тобто головна подія християнства відбувається ніби поза кадром. У ранній Церкві Великдень сприймали не лише як свято одного дня, а як цілий перехід (з грецького пасха) від страху до свободи, від смерті до життя.
Повний церковний календар на квітень 2026 (за новим стилем)
- 01.04 — преподобна Марія Єгипетська
- 02.04 — преподобний Тит Чудотворець
- 03.04 — преподобний Микита Сповідник
- 04.04 — Лазарева субота; преподобний Йосип Піснописець; преподобні Георгій і Зосима
- 05.04 — Вербна неділя; мученик Агафопод; преподобні Марко та Платон
- 06.04 — архієпископ Євтихій; мученик Єремія
- 07.04 — преподобні Георгій і Даниїл
- 08.04 — апостол від 70-ти Іродіон
- 09.04 — мученик Євпсихій
- 10.04 — мученики Терентій, Помпій, Максим, Зенон та інші
- 11.04 — священномученик Антипа, єпископ Пергама
- 12.04 — Великдень; преподобний Василь, єпископ Парійський
- 13.04 — священномученик Артемон
- 14.04 — святий Мартин, Папа Римський
- 15.04 — апостоли від 70-ти Аристарх, Пуд і Трохим; мучениці Василина, Анастасія
- 16.04 — мучениці Агапія, Ірина, Хіонія, Галина, Василиса
- 17.04 — священномученик Симеон; преподобний Акакій
- 18.04 — преподобний Іван, учень Григорія Декаполіта
- 19.04 — преподобний Іван Печерник
- 20.04 — преподобний Теодор Трихіна
- 21.04 — священномученик Януарій
- 22.04 — преподобний Теодор Сикеот; преподобний Віталій
- 23.04 — великомученик Георгій Переможець
- 24.04 — мученик Сава Стратилат
- 25.04 — апостол Марко
- 26.04 — священномученик Василій, єпископ Амасійський
- 27.04 — священномученик Симеон; преподобний Стефан
- 28.04 — мученики Максим і Дада
- 29.04 — дев’ять мучеників у Кизиці; преподобний Мемнон
- 30.04 — апостол Яків
Поминальні дні у квітні 2026
Радониця — 21 квітня
Радониця — це єдиний поминальний день, який напряму пов’язаний із Великоднем. Якщо зазвичай поминання — це тиша і скорбота, то тут живі ніби діляться радістю Воскресіння з померлими.
Радоницю відзначають не одразу, а на 9-й день після Великодня — вона ніби завершує світлий тиждень. У давнину вірили, що цього дня межа між світом живих і померлих стає тоншою, тому на могили несли не лише квіти, а й великодні страви — як знак єднання з потойбіччям.
