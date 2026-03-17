Церковний календар на квітень 2026: дати Великодня, Вербної неділі та всіх свят

Квітень 2026 року в церковному календарі — один із найважливіших періодів для вірян. Саме в цей місяць відзначають Вербну неділю та найбільше християнське свято — Воскресіння Христове.

У цей час також згадуються різні святі, які по-своєму пройшли шлях віри і залишили після себе більше, ніж просто імена в календарі.

Головні церковні свята квітня 2026

Лазарева субота — 4 квітня

Вербна неділя ( Вхід Господній у Єрусалим) — 5 квітня

Великдень ( Воскресіння Христове) — 12 квітня

Лазарева субота — 04.04

Це не просто згадка про диво воскресіння Лазаря — це єдиний випадок у Євангелії, коли Ісус відкрито демонструє владу над смертю до власного Воскресіння.

Цікаво, що після цього чуда Лазар жив ще багато років і, за переданням, став єпископом на Кіпрі — але більше ніколи не сміявся. У богослов’ї цей день вважається ніби передсмаком перемоги, але ще без радості Великодня — наче тиша перед вирішальною подією.

Вербна неділя ( Вхід Господній у Єрусалим) — 05.04

Люди зустрічають Христа як царя, але Він в’їжджає не на коні (символі війни), а на осляті — символі миру і навіть покори. Є ще одна деталь: натовп, який вигукує: Осанна, за кілька днів переважно буде тим самим, що кричатиме: Розіпни.

У цьому святі закладена глибока драма — тріумф, який уже містить у собі майбутню трагедію. В українській традиції вербу використовують не випадково: вона першою оживає після зими, немов говорячи про нове життя.

Великдень ( Воскресіння Христове) — 12.04

Найцікавіше у Великодні — це те, що момент самого Воскресіння не описаний жодним євангелістом. Є лише свідчення про порожню гробницю та зустрічі з Христом після.

Тобто головна подія християнства відбувається ніби поза кадром. У ранній Церкві Великдень сприймали не лише як свято одного дня, а як цілий перехід (з грецького пасха) від страху до свободи, від смерті до життя.

Повний церковний календар на квітень 2026 ( за новим стилем)

01.04 — преподобна Марія Єгипетська

02.04 — преподобний Тит Чудотворець

03.04 — преподобний Микита Сповідник

04.04 — Лазарева субота; преподобний Йосип Піснописець; преподобні Георгій і Зосима

05.04 — Вербна неділя; мученик Агафопод; преподобні Марко та Платон

06.04 — архієпископ Євтихій; мученик Єремія

07.04 — преподобні Георгій і Даниїл

08.04 — апостол від 70- ти Іродіон

09.04 — мученик Євпсихій

10.04 — мученики Терентій, Помпій, Максим, Зенон та інші

11.04 — священномученик Антипа, єпископ Пергама

12.04 — Великдень; преподобний Василь, єпископ Парійський

13.04 — священномученик Артемон

14.04 — святий Мартин, Папа Римський

15.04 — апостоли від 70- ти Аристарх, Пуд і Трохим; мучениці Василина, Анастасія

16.04 — мучениці Агапія, Ірина, Хіонія, Галина, Василиса

17.04 — священномученик Симеон; преподобний Акакій

18.04 — преподобний Іван, учень Григорія Декаполіта

19.04 — преподобний Іван Печерник

20.04 — преподобний Теодор Трихіна

21.04 — священномученик Януарій

22.04 — преподобний Теодор Сикеот; преподобний Віталій

23.04 — великомученик Георгій Переможець

24.04 — мученик Сава Стратилат

25.04 — апостол Марко

26.04 — священномученик Василій, єпископ Амасійський

27.04 — священномученик Симеон; преподобний Стефан

28.04 — мученики Максим і Дада

29.04 — дев’ять мучеників у Кизиці; преподобний Мемнон

30.04 — апостол Яків

Поминальні дні у квітні 2026

Радониця — 21 квітня

Радониця — це єдиний поминальний день, який напряму пов’язаний із Великоднем. Якщо зазвичай поминання — це тиша і скорбота, то тут живі ніби діляться радістю Воскресіння з померлими.

Радоницю відзначають не одразу, а на 9-й день після Великодня — вона ніби завершує світлий тиждень. У давнину вірили, що цього дня межа між світом живих і померлих стає тоншою, тому на могили несли не лише квіти, а й великодні страви — як знак єднання з потойбіччям.

