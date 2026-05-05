Чехія на Євробаченні-2026: Daniel Zizka — CROSSROADS, історія дорослішання та незнання, що буде далі

Daniel Zizka з треком CROSSROADS — це 23-річний артист нового покоління Чехії. Найцікавіше про чеського представника та його пісню, з якою він виступатиме на Євробачення-2026— у нашому матеріалі.

Хто представляє Чехію на Євробаченні-2026

Чехію на Євробаченні-2026 у Відні представлятиме Daniel Zizka з піснею CROSSROADS. Мовник ČT оголосив у вересні 2025 року про проведення внутрішнього відбору, на який надійшло понад 260 заявок від авторів.

Вісім з них потрапили до шортлісту, і після оцінювання міжнародним журі та демослухань 8 березня 2026 року було оголошено переможця.

Перед оголошенням пісні художній керівник чеської делегації Kryštof Šámal поділився враженнями від першої студійної зустрічі з артистом: коли Daniel проспівав свою пісню з першого дубля без жодної підготовки, у студії запанувала цілковита тиша — не від гучності, а від зосередженості та сили виконання.

Постановку номера на Євробаченні-2026 очолив режисер Ruy Okamura. Чехія виступить п’ятою за порядком у першій половині другого півфіналу 14 травня 2026 року у Відні.

Хто такий Daniel Zizka

Daniel Zizka народився у 2003 році в Чехії і вже у 23 роки вважається одним із найперспективніших голосів нового покоління чеської музики — музичний журнал Headliner включив його до переліку майбутніх зірок чеської сцени.

Свій творчий шлях він розпочав у музичному театрі, навчаючись у Консерваторії імені Ярослава Єжека у Празі за спеціальністю Вокал і композиція. Паралельно він знімався в чеських серіалах та кінофільмах.

Перші сингли під псевдонімом “Daniell” вийшли у 2019–2020 роках і отримали ротацію на чеських радіостанціях. З 2023 року він почав випускати музику під власним іменем: перш за все дует Pierrot разом із колишньою учасницею чеського нацвідбору Barbara Mochowa.

Наразі він готує до виходу дебютний EP, записаний у співпраці з продюсерами у Празі, Відні та Каліфорнії. Крім виконавської кар’єри, Daniel також викладає вокал — і ділиться набутим досвідом із молодими артистами.

Про що пісня CROSSROADS

CROSSROADS у перекладі — “перехрестя” — і саме цей образ стає центральною метафорою пісні. Це пісня про тривогу дорослішання, про момент, коли людина стоїть на роздоріжжі і не знає, куди повернути — і про те, що такий досвід є спільним для всього людства.

Текст пісні поетичний і багатошаровий: тут і особиста розгубленість, і ширший погляд на людину як вид — “ми створіння, добре налаштовані для цього простору, ми людська раса”. Пісня написана Daniel Zizka у співавторстві з Viliam Béreš, який раніше працював із Barbara Mochowa.

Чи пройде Чехія у фінал Євробачення-2026

Чехія виступить у другому півфіналі 14 травня і, за оцінками букмекерів, має від 75% до 80% шансів на кваліфікацію до гранд-фіналу. Це ставить країну в одну групу з Румунією, Кіпром та Болгарією серед очевидних претендентів на вихід.

Утім перспективи у фіналі поки скромніші: шанси на перемогу оцінюються близько 1,2–1,3%. Для Чехії це важливий момент: країна пропустила фінал два роки поспіль (2024 та 2025), і CROSSROADS — її шанс повернутися туди, де вона вже бувала: у топ-10.

Фото: Eurovision.com.

