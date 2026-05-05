Кіпр на Євробаченні-2026: Antigoni — JALLA, пісня про байдужість до думки незнайомих людей

Кіпр повертається на Євробачення з піснею, що змушує танцювати на столах — і, схоже, вся Європа готова скласти їй компанію.

Antigoni з треком JALLA — це заряджений up-tempo поп із кіпрським діалектом, середземноморськими ритмами та однією великою ідеєю: більше, ще більше, і знову більше. Найцікавіше про кіпрську представницю та її пісню — у матеріалі.

Хто представляє Кіпр на Євробаченні 2026

Кіпр на Євробаченні-2026 у Відні представляє Antigoni з піснею JALLA. Артистку було оголошено ще в листопаді 2025 року — вона стала першим підтвердженим учасником усього конкурсу цього сезону.

CyBC обрав її через двоетапний внутрішній відбір: спочатку п’ять членів журі оцінили дев’ять кандидатур, а потім громадськість висловила свою думку через онлайн-опитування на сайті мовника.

Сама пісня JALLA вийшла вже 8 лютого 2026 року та була представлена під час вечірнього випуску новин CyBC. До просування треку перед конкурсом увійшли виступ як запрошеного артиста на грецькому відборі Sing for Greece 2026 та участь у Nordic Eurovision Party 2026 в Осло 21 березня.

Хто така Antigoni

Antigoni Buxton — 29-річна британсько-кіпрська співачка та авторка пісень із Північного Лондона. Вона виросла в Англії, але її грецько-кіпрське коріння завжди яскраво відчувалося в музиці: вона регулярно включає в свої треки традиційні кіпрські інструментальні мотиви та нерідко поєднує у текстах дві мови.

Серед її найвідоміших синглів — You Can Have Him, Never Gonna Love, Sleeping Alone та Habibi. Широкій аудиторії вона стала відома у 2022 році, коли взяла участь у восьмому сезоні британського реаліті-шоу Love Island — щоправда, стала однією з перших учасниць, які залишили програму.

Попри це телевізійний досвід суттєво розширив її аудиторію одночасно у Великій Британії та на Кіпрі. Antigoni стала першою представницею Кіпру з британським корінням — до неї острів представляли артисти з австралійським корінням: Andrew Lambrou у 2023 році та Silia Kapsis у 2024-му.

Про що пісня JALLA

JALLA — це слово з кіпрського діалекту грецької мови, що перекладається як “ще” або “більше”. Саме цей заклик стає лейтмотивом усього треку: героїня танцює чіфтетелі — традиційний середземноморський танець — і не збирається зупинятися.

Навколо неї дивляться і говорять, але їй байдуже: “let them stare, let them talk” — нехай дивляться, нехай говорять.

Пісня написана семи авторами: самою Antigoni Buxton, Charalambous Kallona, Connor Mullally-Knight, Demetris Nikolaou, Klejdi Lupa, Paris Kalpos та Trey Qua. Саме Nikolaou запропонував використати слово “J’alla” з кіпрського діалекту, коли Antigoni шукала спосіб органічно вплести рідну мову в текст.

Музично це насичений up-tempo поп із великими битами, традиційними середземноморськими звуками та невпинним рухом — пісня без жодної паузи, суцільний танцювальний потік.

Чи пройде Кіпр у фінал Євробачення 2026

Кіпр виступить у другому півфіналі 14 травня — восьмим за порядком. Букмекери відводять країні від 75% до 80% шансів на вихід до гранд-фіналу, що ставить її в одну групу з Румунією, Болгарією та Чехією.

У загальному рейтингові переможця JALLA з часом помітно просіла: якщо на початку сезону трек входив до першої десятки загальних ставок, то напередодні репетицій Кіпр опустився на 12-е місце.

Шанси на перемогу у фіналі наразі оцінюються в межах 1,4%. Втім, Кіпр не кваліфікувався до фіналу у 2022 та 2025 роках — і JALLA з її безпосередньою енергетикою має всі шанси повернути острів туди, де йому і місце.

