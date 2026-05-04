Мальта на Євробаченні-2026: Aidan – Bella, романтична балада про вічне кохання

Мальта на Євробаченні-2026 представить романтичну баладу Bella у виконанні Aidan — це ніжна історія про кохання, спогади і почуття, які не відпускають навіть через час.

Букмекери не ставлять пісню серед головних фаворитів конкурсу, але визнають, що Мальта може стати непередбачуваною сюрпризом на сцені у Відні,.

Aidan цілком здатен несподівано піднятися в рейтингах і навіть увірватися у коло фаворитів.

Хто представляє Мальту на Євробаченні 2026

Aidan Cassar представить Мальту на Євробаченні-2026 з піснею Bella, і його перемога в національному відборі MESC 2026 вийшла впевненою, хоча боротьба була дуже напруженою.

Він набрав 283 бали — 113 від журі та 170 від глядачів — і випередив Matt Blxck лише на 15 балів. Це була не розгромна перемога, а протистояння, в якому він усе ж втримав позицію лідера.

Вирішальним стало те, що саме журі поставило його на перше місце — а на Мальті це зазвичай має найбільшу вагу. У результаті Bella стала піснею, яка зачепила і професіоналів, і публіку, і принесла йому квиток до Відня.

Хто такий Aidan

Aidan — один із найпомітніших сучасних мальтійських поп-виконавців. Він почав виступати ще в підлітковому віці, а справжній прорив на велику сцену стався після його перших хітів (Ritmu) і його появи в національних відборах Євробачення.

Згодом він випустив альбом This Is AIDAN (2023) і EP Wild, Wild, Wild (2025), і його треки почали очолювати мальтійські чарти.

У Мальті Aidan відомий як артист, який поєднує поп, електроніку та театральну подачу номерів, а також як виконавець із дуже сильними живими виступами та великими концертами. Лише йому вдалося зібрати на свій виступ десять тисяч глядачів — величезна кількість для маленької країни.

Участь Aidan у Євробаченні має свою історію: він уже раніше виступав у національних відборах і був близький до перемоги, зокрема у 2022 році. Саме тому його нинішній відбір багато хто сприймає як продовження шляху, початого чотири роки тому.

Про що пісня Aidan – Bella

Bella — це драматична балада про кохання з елементами ретро-джазу. У ній звучить кілька мов — англійська, мальтійська та італійська, і це підкреслює культурну мішанину Мальти.

Це ностальгійна історія про людину з минулого, яку герой не може забути: він співає про втрати, пам’ять, любов та надію на повторну зустріч.

Bella звучить немов емоційний лист до колишнього кохання, тінь якого і досі лежить на його житті.

Чи пройде Мальта у фінал Євробачення 2026

На сьогодні букмекери оцінюють шанси Мальти з Aidan і піснею Bella як середні, але стабільні для виходу у фінал, без статусу фаворита на перемогу.

За агрегованими коефіцієнтами з різних букмекерських ліній, які оновлюються щодня, Мальта знаходиться приблизно в діапазоні 13.00 – 30.00. Це означає десь близько 3–8% шансів на перемогу, залежно від букмекера і моменту (цифри постійно коливаються).

Поки Мальта не входить у топ-фаворитів (там зараз Фінляндія, Франція, Данія тощо), але і не є аутсайдером без шансів. Її частіше ставлять у категорію потенційних фіналістів або навіть можливого сюрпризу конкурсу.

Джерело фото: Еurovision.com.

