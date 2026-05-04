Мальта на Евровидении-2026: Aidan – Bella,романтическая баллада о вечной любви

Мальта на Евровидении-2026 представит романтическую балладу Bella в исполнении Aidan — это нежная история о любви, воспоминаниях и чувствах, которые не отпускают даже спустя время.

Букмекеры не ставят песню среди главных фаворитов конкурса, но признают, что Мальта может стать непредсказуемым сюрпризом на сцене в Вене.

Aidan вполне способен неожиданно подняться в рейтингах и даже ворваться в круг фаворитов.

Кто представляет Мальту на Евровидении 2026

Aidan Cassar представит Мальту на Евровидении-2026 с песней Bella, и его победа в национальном отборе MESC 2026 получилась уверенной, хотя борьба была очень напряжённой.

Он набрал 283 балла — 113 от жюри и 170 от зрителей — и опередил Matt Blxck всего на 15 баллов. Это была не разгромная победа, а противостояние, в котором он всё же удержал позицию лидера.

Решающим стало то, что именно жюри поставило его на первое место — а на Мальте это обычно имеет наибольший вес. В результате Bella стала песней, которая зацепила и профессионалов, и публику, и принесла ему билет в Вену.

Кто такой Aidan

Aidan — один из самых заметных современных мальтийских поп-исполнителей. Он начал выступать ещё в подростковом возрасте, а настоящий прорыв на большую сцену произошёл после его первых хитов (Ritmu) и его появления в национальных отборах Евровидения.

Позже он выпустил альбом This Is AIDAN (2023) и EP Wild, Wild, Wild (2025), и его треки начали возглавлять мальтийские чарты.

На Мальте Aidan известен как артист, который сочетает поп, электронику и театральную подачу номеров, а также как исполнитель с очень сильными живыми выступлениями и большими концертами. Только ему удалось собрать на своём выступлении десять тысяч зрителей — огромное количество для маленькой страны.

Участие Aidan в Евровидении имеет свою историю: он уже ранее выступал в национальных отборах и был близок к победе, в частности в 2022 году. Именно поэтому его нынешний отбор многие воспринимают как продолжение пути, начатого четыре года назад.

О чём песня Aidan – Bella

Bella — это драматическая баллада о любви с элементами ретро-джаза. В ней звучит несколько языков — английский, мальтийский и итальянский, и это подчёркивает культурное смешение Мальты.

Это ностальгическая история о человеке из прошлого, которого герой не может забыть: он поёт о потерях, памяти, любви и надежде на повторную встречу.

Bella звучит как эмоциональное письмо к бывшей любви, тень которой до сих пор лежит на его жизни.

Пройдёт ли Мальта в финал Евровидения 2026

На сегодня букмекеры оценивают шансы Мальты с Aidan и песней Bella как средние, но стабильные для выхода в финал, без статуса фаворита на победу.

По агрегированным коэффициентам из разных букмекерских линий, которые обновляются ежедневно, Мальта находится примерно в диапазоне 13.00 – 30.00. Это означает около 3–8% шансов на победу, в зависимости от букмекера и момента (цифры постоянно колеблются).

Пока Мальта не входит в топ-фаворитов (там сейчас Финляндия, Франция, Дания и др.), но и не является аутсайдером без шансов. Её чаще относят к категории потенциальных финалистов или даже возможного сюрприза конкурса.

Источник фото: Eurovision.com.

Читай также: Финляндия на Евровидении-2026, Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin, история о огненной страсти. Узнавай больше о паре, которая может победить в финале.