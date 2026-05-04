Законопроект 15150: текст, сущность и главные изменения нового Гражданского кодекса

Украинское законодательство находится на пороге масштабной перезагрузки. Верховная Рада уже приняла в первом чтении проект нового Гражданского кодекса Украины (рег. № 15150). Это не просто технические правки, а фундаментальная рекодификация всего частного права. Нововведения затронут интересы каждого: от правил наследования биткоинов до интимных аспектов семейной жизни и процедуры развода.

Законопроект 15150: о чем этот масштабный документ

Главная цель инициативы — создать целостный и современный конституционный фундамент для частных отношений. На базе действующего Гражданского и Семейного кодексов, а также закона о международном частном праве, авторы разработали девять взаимосогласованных книг.

Юристы, которые уже анализируют текст проекта, обращают внимание на нетипичную для частного права девятую книгу — Публичность прав гражданских. Она должна регулировать регистрацию обременений, ограничений и юридических состояний. Ранее эти вопросы выносились за пределы кодекса, но теперь станут его неотъемлемой частью.

Что изменится: цифровое наследие и репродуктивное завещание

Согласно данным официального сайта Верховной Рады, документ предлагает немало эволюционных новелл. Среди наиболее обсуждаемых нововведений:

Цифровые активы: наконец-то на уровне закона закрепляется право на наследование цифровых вещей. Речь идет о криптовалютах, аккаунтах в соцсетях и других виртуальных активах, а также праве на репарации;

Репродуктивные права: появляется возможность составить завещание относительно распоряжения собственным биологическим материалом;

Источники права: официальным источником права теперь могут считаться национальные обычаи или устоявшиеся традиции национальных меньшинств;

Бизнес и имущество : вводится принцип запрета противоречивого поведения и устанавливается четкий, исчерпывающий перечень организационных форм для юридических лиц.

Законопроект 15150 — что не так: риски и моральный надзор за семьей

Несмотря на прогрессивность, проект вызвал шквал критики. Медиаюристы бьют тревогу из-за возможного наступления на свободу слова. В частности, юрист Института массовой информации Владимир Зеленчук подчеркнул, что многие правки от медиасообщества так и не были учтены.

— В целом предложенная редакция книги второй Гражданского кодекса продолжает разрушать хрупкий баланс между презумпцией невиновности и общественным интересом, личными правами и свободой слова. Стоило ожидать, что весь проект Гражданского кодекса вызовет обеспокоенность не только у журналистов и расследователей, — отметил Зеленчук в комментарии для ИМИ.

Не меньшее возмущение вызвали нормы, касающиеся семейной жизни. Хотя идею снижения брачного возраста до 14 лет под давлением общества исключили, в документе остались другие неоднозначные подводные камни. Например, суд сможет на свое усмотрение давать супругам время на примирение, если посчитает развод не соответствующим добронравию (благонравию).

Нардеп Инна Совсун на своей странице в Facebook раскритиковала такую размытость формулировок:

По мнению авторов кодекса, это совокупность моральных норм и принципов, стандартов этического поведения. То есть если судья решит, что разводиться вам аморально и неэтично — вас будут пытаться помирить, — объясняет депутат, добавляя, что такое примирение может длиться месяцами.

Более того, если муж посчитает поведение бывшей жены недостойным, он сможет через суд требовать возвращения ей девичьей фамилии. Сейчас законопроект 15150 готовится ко второму чтению.

