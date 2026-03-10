Законопроект 14394: проблемные статьи новой редакции Гражданского кодекса Украины

22 января 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 14394 под названием Гражданский кодекс Украины (Кодекс частного права).

Документ насчитывает более 800 страниц, содержит нормы Семейного кодекса и предлагается как замена действующего Гражданского кодекса.

Его презентуют как шаг к европейской интеграции. Однако положения, касающиеся брака, семьи, репродуктивных прав и статуса ЛГБТКИ+, уже вызвали критику со стороны правозащитников.

Почему законопроект 14394 считают скандальным и какие именно его статьи вызывают наибольшие дискуссии — в материале.

Законопроект 14394: о чем идет речь в документе

Законопроект 14394 подписала большая группа депутатов, среди которых, в частности, Руслан Стефанчук, Денис Маслов и Александр Корниенко.

Именно они и другие соавторы участвовали в подготовке документа, поддержали его регистрацию и продвигают в парламенте, поэтому несут политическую ответственность за предложенные изменения в сфере частного и семейного права.

Что именно содержит законопроект и соответствует ли он заявлениям о современном частном праве и европейских стандартах? Портал Аdvokatmarket проанализировал текст и выделил самые проблемные его положения.

Во-первых, проект нового Гражданского кодекса предлагает предоставить плоду особую правовую охрану с момента зачатия.

Критики считают, что такая норма может юридически усилить статус нерожденного ребенка и тем самым усложнить доступ к абортам и другим репродуктивным услугам, ведь акцент смещается с прав женщины на защиту плода.

Также законопроект 14394 разрешал брак с 14 лет в случае беременности или рождения ребенка по решению суда, и это вызвало критику, ведь на практике могло означать легализацию ранних браков.

После возмущения общества авторы пообещали исключить эту норму и оставить действующее правило: брак с 18 лет или с 16 — в исключительных случаях по решению суда.

Семья в законопроекте кодекса описывается как “естественная ячейка общества”, а женщина — прежде всего как мать и жена.

Критики считают, что такие формулировки закрепляют традиционные гендерные роли, сужают свободу женщины и могут противоречить современным европейским принципам гендерного равенства.

Проект усложняет развод: суд оценивает основания для расторжения и увеличивает срок на примирение — вместо одного месяца суд может отводить до шести месяцев для попыток сохранить брак.

На практике это означает, что люди юридически остаются в браке, даже если уже живут отдельно или строят новые отношения.

Для жертв домашнего насилия или партнеров, которые ощущают экономическую зависимость или психологическое давление, такая норма несет дополнительные риски.

Законопроект 14394 также предусматривает, что после помолвки, если кто-то из пары отказывается жениться, он может быть обязан возместить расходы на свадьбу и моральный вред, если нет серьезных причин для отказа.

Это делает помолвку финансово рискованной, особенно для женщин, которые часто имеют меньше средств.

В проекте Гражданского кодекса сохраняется принцип, что алименты назначаются исключительно в пользу ребенка, а не того из родителей, кто их получает.

Вместе с этим вводится норма о содержании после развода для бывших супругов: один из бывших партнеров может претендовать на материальную поддержку, но если суд признает, что этот партнер проявил “ненадлежащее поведение”, в праве на содержание может быть отказано.

Проблема в том, что проект не дает точного определения “ненадлежащего поведения”, и суд может трактовать его субъективно.

Проект 14394 Гражданского кодекса определяет брак только для разнополых пар. Однополые пары не признаются семьей, что лишает их прав на имущество и наследство, даже если они много лет живут вместе.

Однополым парам запрещается усыновление детей. Также предусматривается автоматическое прекращение брака при смене пола одного из партнеров, что противоречит европейским стандартам защиты прав человека.

В целом новый законопроект №14394 вызвал горячие дискуссии: одни видят в нем защиту традиционных ценностей, другие — угрозу европейским стандартам прав человека.

Ранее мы писали о брачном договоре. Что это: гарантия здоровых отношений или “предательство”? Какие права он защищает и почему стоит его заключать.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!