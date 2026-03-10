Законопроект 14394: проблемні статті нової редакції Цивільного кодексу України

22 січня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 14394 під назвою Цивільний кодекс України (Кодекс приватного права).
Документ налічує понад 800 сторінок, містить норми Сімейного кодексу і пропонується як заміна чинного Цивільного кодексу.
Його презентують як крок до європейської інтеграції. Однак положення, що стосуються шлюбу, сім’ї, репродуктивних прав і статусу ЛГБТКІ+, вже викликали критику з боку правозахисників.
Чому законопроект 14394 вважають скандальним і які саме його статті викликають найбільші дискусії — у матеріалі.
Законопроект 14394: про що йдеться в документі
Законопроєкт 14394 підписала велика група депутатів, серед яких, зокрема, Руслан Стефанчук, Денис Маслов та Олександр Корнієнко.
Саме вони та інші співавтори брали участь у підготовці документа, підтримали його реєстрацію і просувають у парламенті, тому несуть політичну відповідальність за запропоновані зміни у сфері приватного та сімейного права.
Що саме містить законопроєкт і чи відповідає він заявам про сучасне приватне право та європейські стандарти? Портал Аdvokatmarkет проаналізував текст і окреслив найпроблемніші його положення.
По-перше, проєкт нового Цивільного кодексу пропонує надати плоду особливу правову охорону з моменту зачаття.
Критики вважають, що така норма може юридично посилити статус ненародженої дитини і тим самим ускладнити доступ до абортів та інших репродуктивних послуг, адже акцент зміщується із прав жінки на захист плода.
Також законопроєкт 14394 дозволяв шлюб із 14 років у разі вагітності або народження дитини за рішенням суду, і це викликало критику, адже на практиці могло означати легалізацію ранніх шлюбів.
Після обурення суспільства автори пообіцяли вилучити цю норму й залишити чинне правило: шлюб із 18 років або з 16 — у виняткових випадках за рішенням суду.
Сім’я у законопроєкті кодексу описується як “природний осередок суспільства”, а жінка — в першу чергу як мати й дружина.
Критики вважають, що такі формулювання закріплюють традиційні гендерні ролі, звужують свободу жінки і можуть суперечити сучасним європейським принципам гендерної рівності.
Проект ускладнює розлучення: суд оцінює підстави для розриву і збільшує строк на примирення — замість одного місяця суд може відводити до шести місяців для спроб зберегти шлюб.
На практиці це означає, що люди юридично залишаються у шлюбі, навіть якщо вже живуть окремо або будують нові стосунки.
Для жертв домашнього насильства чи партнерів, які відчувають економічну залежність чи психологічний тиск, така норма несе додаткові ризики.
Законопроект 14394 також передбачає, що після заручин, якщо хтось з пари відмовляється одружуватися, він може бути змушений відшкодувати витрати на весілля та моральну шкоду, якщо немає серйозних причин для відмови.
Це робить заручини фінансово ризикованими, особливо для жінок, які часто мають менше коштів.
У проекті Цивільного кодексу зберігається принцип, що аліменти призначаються виключно на користь дитини, а не того з батьків, хто їх отримує.
Водночас вводиться норма про утримання після розлучення для колишнього подружжя: один із колишніх партнерів може претендувати на матеріальну підтримку, але якщо суд визнає, що цей партнер проявив “неналежну поведінку”, в праві на утримання може бути відмовлено.
Проблема в тому, що проект не дає точного визначення “неналежної поведінки”, і суд може трактувати її суб’єктивно.
Проект 14394 Цивільного кодексу визначає шлюб тільки для різностатевих пар. Одностатеві пари не визнаються сім’єю, що позбавляє їх прав на майно, спадщину, навіть якщо вони багато років живуть разом.
Одностатевим парам забороняється усиновлення дітей. І передбачається автоматичне припинення шлюбу при зміні статі одного з партнерів, що суперечить європейським стандартам захисту прав людини.
Загалом новий законопроект №14394 викликав гарячі дискусії: одні бачать у ньому захист традиційних цінностей, інші — загрозу європейським стандартам прав людини.
Раніше ми писали про шлюбний договір. Що це: гарантія здорових стосунків чи “зрада”? Які права він захищає та чому варто його укладати.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!