Не хотів стріляти, але “клемануло”: МВС про записи на диктофоні голосіївського стрільця

Трагедія, що вчора сколихнула столицю, обростає новими, подекуди шокуючими деталями. Очільник МВС Ігор Клименко в коментарі Суспільне розкрив подробиці розслідування стрілянини в Голосіївському районі, де конфлікт між сусідами переріс у справжній терор із підпалом та вогнем на ураження. Як з’ясувалося, ключовим свідком у справі став диктофон самого стрільця.

Диктофон як доказ: він хотів захиститися, але клемануло

Слідству вдалося відновити хронологію подій буквально по хвилинах завдяки тому, що нападник записував увесь конфлікт на диктофон. За словами Клименка, чоловік, ймовірно, не планував убивство заздалегідь. Він вмикав запис під час сварок із сусідом, аби мати докази своєї правоти в суді чи поліції.

Проте в день трагедії ситуація вийшла з-під контролю.

Тобто він, може, не думав стріляти. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді, наприклад, або в поліції в тому, що він комусь щось сказав. Але його клемануло, це з його слів на записі чути, — зазначив міністр.

Хронологія терору:

Побутова сварка біля під’їзду переросла у стрілянину з травматичного пістолета;

Стрілець повернувся до квартири, де взяв карабін;

Чоловік навмисно підпалив власну оселю та вийшов на вулицю вже з бойовою зброєю.

Читати на тему Теракт у Києві 18 квітня 2026 року: хронологія подій та офіційні дані про кількість жертв Хід кримінального провадження СБУ щодо розстрілу цивільних.

Великий сором: про боягузтво патрульних та медичні довідки

Окрему увагу Клименко приділив діям правоохоронців, які першими прибули на виклик. Те, що побачила країна, міністр назвав великим соромом. Двоє патрульних, почувши постріли, просто втекли, залишивши пораненого хлопчика сидіти на асфальті без допомоги.

Дві дорослі людини, які присягали на захист, проявили психологічну слабкість. Не можна по них оцінювати всю систему, але це велика помилка, — підкреслив голова МВС.

Також виникли питання до легальності зброї. Дозвіл стрілець отримав на підставі довідки з приватної клініки, проте у МВС сумніваються, що чоловік проходив реальне обстеження.

Кадрові ротації: відставка Жукова та нові протоколи

На тлі скандалу з патрульними Євген Жуков залишив посаду керівника Патрульної поліції. Клименко пояснив це моральним аспектом: важко залишатися в кріслі, коли підлеглі припускаються таких фатальних помилок. Наразі Жуков призначений радником Голови Нацполіції та займатиметься питаннями залученості поліції у війну.

Тепер, за вказівкою президента, МВС повністю перегляне протоколи підготовки. Патрульних вчитимуть реагувати на виклики з урахуванням того, що у громадян на руках може бути бойова зброя чи боєприпаси.

Міністр також висловився за легалізацію та чітку класифікацію цивільної зброї. На його думку, кожен власник карабіна чи мисливської рушниці має проходити суворий курс навчання та безпечного поводження, а сама зброя — бути чітко зареєстрованою.

Нагадаємо, відомий експерт із радіотехнологій Сергій Флеш розповів про зухвалу спробу росіян вбити його.

