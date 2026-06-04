Чи можна оформити довіреність онлайн: коли це можливо та що для цього потрібно

Ти перебуваєш за кордоном або в іншому місті, а вдома терміново потрібно вирішити купу справ — від отримання пенсії до продажу майна.

Раніше це означало черги та дорогі квитки. У 2026 році все змінилося завдяки запуску Єдиного реєстру довіреностей.

Оформити довіреність дистанційно цілком реально, але важливо знати нюанси.

Чи можна оформити довіреність онлайн і з якою метою

Законодавство чітко розділяє документи за рівнем важливості. Від цього залежить і спосіб їхнього онлайн-оформлення:

Проста довіреність. Ідеально підходить для представництва в банках, отримання документів, посилок або пенсій. Її можна повністю оформити онлайн за допомогою Кваліфікованого електронного підпису (КЕП), без візиту до нотаріуса.

Прирівняна до нотаріальної. Видається в органах місцевого самоврядування (ОМС). Через портал Дія можна подати онлайн-заявку, проте для самого посвідчення особи доведеться завітати до сільради. Держмито символічне — 0,34 грн.

Нотаріальна довіреність. Потрібна для серйозних угод (операції з нерухомістю, авто чи корпоративними правами). Тут діє гібридний формат: попередній розгляд документів та підготовка відбуваються онлайн, але може знадобитися відеозв’язок або особистий візит до нотаріуса.

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Як можна оформити нотаріальну довіреність онлайн через Дію

Щоб створити просту е-довіреність за лічені хвилини, виконай такі кроки:

Зайди у застосунок або на портал Дія за допомогою біометрії чи BankID.

Перейди у розділ Нотаріат або Довіреності.

Обери потрібний шаблон і уважно введи дані обох сторін.

Завір документ своїм КЕП (його можна безкоштовно отримати в ЦНАП).

Документ автоматично або через нотаріуса потрапляє до Єдиного реєстру, після чого стає доступним за QR-кодом для банків, судів та сервісних центрів МВС.

Але безпека понад усе! Якщо тій КЕП було скомпрометовано, створену довіреність скасують. Регулярно перевіряй статус своїх документів у реєстрі.

Чи можна оформити довіреність дистанційно з-за кордону

Для мільйонів українців, які перебувають за межами країни, МЗС розробило систему е-Консул. Понад 40 дипломатичних установ дозволяють оформити прості довіреності повністю дистанційно.

Процес простий: реєструєшся на платформі, заповнюєш форму, сплачуєш консульський збір (20–50 євро) та отримуєш PDF-документ із цифровим підписом консульства.

Якщо потрібна нотаріальна довіреність для операцій з нерухомістю, додатково знадобиться онлайн-апостиль та офіційний переклад уже в Україні.

Завдяки інтеграції реєстрів з системою Трембіта українські держоргани миттєво бачать та перевіряють такі документи, і це повністю страхує від ризиків шахрайства.

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