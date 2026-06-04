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Чи можна оформити довіреність онлайн: коли це можливо та що для цього потрібно

Ольга Петухова, редакторка сайту 04 Червня 2026, 16:38 3 хв.
як оформити довіреність онлайн
Фото Pexels

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