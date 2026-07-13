Для тебе Війна в Україні

Повістки поштою можуть скасувати: що пропонують депутати

Ольга Петухова, редакторка сайту 13 Липня 2026, 18:00 2 хв.
повістки поштою
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь