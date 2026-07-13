Повістки поштою можуть скасувати: що пропонують депутати

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15387, який пропонує змінити окремі правила вручення документів від ТЦК та СП, зокрема — деякі умови вручення повістки поштою.

Наразі повний текст документа ще не оприлюднений, однак вже є пояснення, які саме зміни пропонуються та чому вони необхідні.

Повістка поштою: в Раді пропонують переглянути вимоги доставки

За словами депутата Георгія Мазураша, чинні норми дозволяють вважати повістку ТЦК врученою навіть тоді, коли військовозобов’язаний фактично її не отримав.

Така норма була введена законом №3633-IX у квітні 2024 року. Відповідно до неї документ вважається доставленим, якщо на пошті зробили позначку про неможливість вручення за адресою проживання чи перебування, яку людина повідомила ТЦК.

На думку Мазурашу, це призводить до ситуацій, коли громадянин навіть не знає про існування повістки поштою, але юридично вважається повідомленим і може відчути на собі передбачені законом наслідки.

Саме тому законопроєкт пропонує виключити норму, яка прирівнює поштову відмітку про невручення до факту отримання повістки.

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Законопроєкт №15387: зміни щодо обмеження права керування транспортом

Також передбачаються зміни щодо тимчасового обмеження права керування транспортними засобами.

Автор пропонує не застосовувати або скасовувати таке обмеження, якщо військовозобов’язаний письмово повідомить ТЦК про відмову від проходження військової служби під час мобілізації через релігійні чи особисті переконання та підтвердить готовність виконувати інші завдання в межах альтернативної (невійськової) служби.

Подати таку заяву можна буде через ЦНАП, рекомендованим листом або електронною поштою із кваліфікованим електронним підписом чи фотокопії заяви з власноручним підписом.

Георгій Мазурашу посилається на статтю 35 Конституції України, яка передбачає можливість альтернативної служби для осіб, чиї релігійні переконання не дозволяють проходити військову службу, а також на міжнародні документи про свободу совісті.

Станом на зараз на сайті Верховної Ради оприлюднено лише картку законопроєкту. Пояснювальна записка та інші супровідні документи поки що відсутні.

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