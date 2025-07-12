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Форма 6 ЗСУ: як отримати довідку для оформлення статусу учасника бойових дій

Богдана Макалюк, журналістка сайту 12 Липня 2025, 18:15
Форма 6 ЗСУ: як отримати та чому довідка потрібна військовим
Фото Facebook, Pexels

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