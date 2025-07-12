Форма 6 ЗСУ: як отримати довідку для оформлення статусу учасника бойових дій

Форма 6 ЗСУ — це довідка, яка допоможе отримати статус учасника бойових дій. Її зразок можна знайти у додатку 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2023 р. № 887).

Читай, як отримати довідку 6 для отримання статусу учасника бойових дій (УБД).

Форма 6 ЗСУ: як отримати довідку про участь у бойових діях

Для отримання статусу УБД до комісії мають право звернутися командир військової частини та особисто військовослужбовець.

Якщо до комісії звертається командир військової частини, то він має протягом місяця після завершення особами виконання завдань подати на розгляд комісії довідки про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони за встановленою формою (додаток 6) та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій:

витяг (копії) бойових донесень, витяг (копії) журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

витяг (копії) вахтових журналів, польотних листів;

витяг (копії) матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Якщо до комісії звертається особисто військовослужбовець, то треба звернутися з рапортом до командира військової частини. У ньому потрібно зазначити, що з метою отримання статусу учасника бойових дій, особа просить надати необхідні документи, а саме — довідки про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена новим додатком 6 до Постанови КМУ.

Тобто, довідку про участь у бойових діях та виконання завдань (додаток 6) видає за зверненням військового безпосередньо командир військової частини, у якій військовий проходив службу.

Довідка додаток 6 про участь у бойових діях: зразок

Згідно з постановою №887 КМУ, затверджено нову форму довідки про безпосередню участь в обороні України. Відтепер, крім звання, прізвища, імені, по батькові, обов’язково зазначаються також:

посада;

дата народження;

реквізити документа, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Можуть бути зазначені: адреса задекларованого чи зареєстрованого місця проживання (перебування), номер контактного телефону й адреса електронної пошти. Зразок довідки можна знайти за посиланням.

Раніше ми розповідали, як отримати статус учасника бойових дій та хто може це зробити.

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