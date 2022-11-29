Перелік розширено: хто і як може отримати статус учасника бойових дій

Українські військові захищають державу і громадян він навали російських окупантів. За бойові заслуги можна отримати статус учасника бойових дій — дивись у нашому матеріалі, кому надається такий статус і як його отримати покроково.

Зауважимо, що вже з 1 грудня 2022 року починається оформлення статусу учасників бойових дій проти Росії. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Як отримати статус учасника бойових дій: покрокова інструкція

Якщо ти виконав(-ла) бойове завдання і можеш це підтвердити, тобі нададуть статус учасника бойових дій. Підтвердженням можуть бути витяг або копія таких документів на вибір:

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Бойове донесення. Журнал бойових дій (в якому є дані про оперативні завдання, велась оперативна обстановка). Вахтовий журнал. Польотний лист. Матеріал спеціального (службового) розслідування за фактом поранення, каліцтва, контузії.

Відповідно до змін до Постанови КМУ № 413, вимоги щодо кількості днів перебування у районах проведення бойових дій не встановлюються.

Звернутися за статусом можна:

Через командира військової частини з подальшим розглядом державної комісії, у підпорядкуванні якої перебуває твоя частина.

Звернутися самостійно до ТЦК (територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

Документи для отримання статусу учасника бойових дій

До звернення необхідно додати витяг або копію документу, який підтверджує виконане бойове завдання і довідку про участь у заходах із забезпечення оборони.

Умовою для надання статусу УБД для військовослужбовців є виконання особисто або у складі військової частини бойових завдань.

Хто має право на статус УБД

Відповідно до змін, відтепер отримати статус учасника бойових дій можуть резервісти, військовозобов’язані, добровольці (зокрема і ТрО):

Військовослужбовці ЗСУ;

Поліцейські;

Нацгвардійці;

працівники СБУ;

Служби зовнішньої розвідки;

Держприкордонслужби;

Держспецтрансслужби;

Військовослужбовці військових прокуратур;

Військовослужбовці підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС;

Військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, судової охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби.

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