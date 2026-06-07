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Чоловіки в Україні заробляють майже на 10 тис. грн більше, ніж жінки: дані Держстату

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 07 Червня 2026, 09:00 2 хв.
середня зарплата у чоловіків в україні
Фото Pexels

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