Чоловіки в Україні заробляють майже на 10 тис. грн більше, ніж жінки: дані Держстату

Державна служба статистики України оприлюднила офіційні дані щодо середньомісячної номінальної заробітної плати за підсумками першого кварталу 2026 року, які продемонстрували збереження суттєвого гендерного розриву в доходах громадян.

Середня зарплата чоловіків в Україні перевищила доходи жінок майже на 10 тисяч гривень

Згідно зі статистичними підрахунками, загальна середня зарплата в країні за цей звітний період зафіксована на рівні 28 885 гривень.

Проте аналіз виплат у розрізі статі виявив кардинальну різницю у фінансовій винагороді: середньомісячний дохід чоловіків становив 33 798 гривень, тоді як жінки в середньому заробляли 24 791 гривню на місяць.

Таким чином, поточне співвідношення показує, що заробітна плата українських жінок складає лише 73% від середнього заробітку чоловіків.

Дослідження Держстату також визначило галузі економіки та суспільного життя, де нерівність в оплаті праці на користь чоловіків є найбільш критичною.

Абсолютним лідером за нерівністю стала сфера мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, де зафіксовано найбільший розрив, який сягає 47,1%.

На другій позиції опинилася фінансова та страхова діяльність із різницею у заробітках між чоловіками та жінками на рівні 38,7%.

Трійку галузей із найбільшим фінансовим дисбалансом замкнув сектор інформації та телекомунікацій, де гендерний розрив в оплаті аналогічних посад становить 37,8%.

Раніше ми писали, яка середня зарплата в Києві 2026 — читай в матеріалі, скільки реально заробляють у столиці.

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