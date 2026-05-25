Зарплата для бронювання 2026: скільки треба заробляти, щоб зберегти бронь

Кабінет Міністрів України затвердив масштабні зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних громадян на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях, які забезпечують функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану.

Зарплата для бронювання 2026: всі нововведення

Підвищення рівня заробітної плати для бронювання

Оновлені правила напрацьовувалися з урахуванням тривалих консультацій із профільним бізнесом і спрямовані на те, щоб зробити систему бронювання більш прозорою, прив’язаною до реальних потреб економіки та ефективною для наповнення державного бюджету.

Однією з ключових новацій оновленого механізму стало суттєве підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати працівників.

Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та подальшого бронювання персоналу рівень офіційної зарплати відтепер має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат, що еквівалентно 25 941 грн.

Водночас для підприємств, що функціонують безпосередньо на прифронтових територіях, уряд зберіг більш гнучкий та пільговий підхід — для них чинна вимога залишається на рівні 2,5 мінімальної заробітної плати, що становить 21 618 грн.

Правила врахування заброньованих осіб у квоту компанії

Друга принципова зміна стосується правил врахування заброньованих осіб у загальну граничну квоту компанії.

Відтепер працівники, які вже мають законну відстрочку від призову, а також фахівці, які працюють за сумісництвом на пів чи чверть ставки, зараховуватимуться до мобілізаційної квоти лише один раз — виключно за своїм основним місцем роботи.

Очікується, що ця норма почне діяти вже в середині червня 2026 року та закриє лазівку, за якої деякі компанії штучно подвоювали кількість заброньованих місць, реєструючи одних і тих самих людей на кількох підприємствах одночасно.

Перевірка підприємств на статус критично важливих

Окремий великий блок реформи присвячений повній ревізії критеріїв критичності. Усі міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації зобов’язані в місячний термін повністю переглянути та перезатвердити власні відомчі критерії, обов’язково погодивши їх із Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Після цього, протягом трьох місяців із моменту набуття змінами чинності, державні органи проведуть тотальний перегляд статусу абсолютно всіх підприємств, які раніше визнали критично важливими.

Це дозволить відсіяти фіктивні структури та зберегти захист від мобілізації лише для тих компаній, від роботи яких реально залежить національна безпека, обороноздатність, логістика чи життєдіяльність територіальних громад у липні та серпні.

Протягом усього часу, поки триватиме уточнення, перегляд та перезатвердження нових нормативів, чинний статус критичності підприємств автоматично зберігається.

Відповідно, усі видані раніше бронювання військовозобов’язаних працівників залишаються повністю легітимними та діятимуть до ухвалення нових рішень, що дає бізнесу достатньо часу для адаптації, перегляду внутрішніх бюджетів і підтвердження своєї відповідності оновленим фінансовим стандартам Кабміну.

