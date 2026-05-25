Коли вийде оновлення iOS 27: нові основні покращення та графік релізу

Компанія Apple активно готує наступне масштабне оновлення своєї мобільної операційної системи — iOS 27, перші технічні подробиці та функціональні особливості якої стали відомі завдяки витокам від авторитетних інсайдерів.

За інформацією видань TechRadar і The Mac Observer, майбутня платформа розробляється з фокусом на стабільність роботи, оптимізацію енергоспоживання, інтеграцію штучного інтелекту та розширення можливостей персоналізації інтерфейсу.

Коли вийде iOS 27: все що відомо про оновлення

Головною візуальною та структурною зміною в організації робочого столу стане довгоочікувана поява кнопок скасування та повторення дій Undo та Redo в меню налаштувань екрана.

Ці інструменти дозволять користувачам миттєво повертати випадково зміщені віджети чи іконки додатків на попередні місця та швидко порівнювати різні варіанти розкладки.

Окрім цього, в інтерфейс також інтегрують функцію Liquid Glass, яка за допомогою спеціального слайдера дозволить гнучко регулювати рівень прозорості елементів системи.

Значний апгрейд отримає і фірмовий ШІ-асистент Siri: помічник змінить візуальний стиль на новий ефект світіння та навчиться ефективніше обробляти складні багаторівневі команди в межах екосистеми Apple Intelligence.

Паралельно з технологічним редизайном Apple планує суттєво переглянути перелік підтримуваних пристроїв, відправивши на пенсію одразу кілька популярних поколінь своїх смартфонів.

Згідно з інсайдерськими даними, iOS 27 припинить програмну підтримку лінійки iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, а також другого покоління iPhone SE, які залишаться працювати на поточній версії iOS 26.

Відтак, для встановлення актуального програмного забезпечення користувачам знадобиться смартфон не старіший за iPhone 12 або третє покоління iPhone SE. До повного списку сумісних пристроїв увійдуть усі модифікації лінійок iPhone 12, 13, 14, 15, 16, 17 та iPhone Air, а також iPhone SE 2022 року випуску.

Офіційний анонс та перша масштабна презентація iOS 27 заплановані на 8 червня 2026 року в рамках щорічної конференції для розробників WWDC 2026.

Традиційно, перша тестова версія для девелоперів (Developer Beta) стане доступною для завантаження безпосередньо в день презентації, проте через потенційну нестабільність початкового коду звичайним користувачам радять дочекатися публічної бета-версії, яка вийде у липні.

Фінальний публічний реліз операційної системи для всього світу відбудеться у вересні 2026 року.

