Стиль життя Техно

Як прибрати прозорість в iOS 26: налаштування Liquid Glass

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Листопада 2025, 19:00 2 хв.
Як вимкнути прозорість Liquid Glass на iPhone з iOS 26
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь