Apple продовжує вдосконалювати скляний дизайн інтерфейсу в iOS 26, який отримав назву Liquid Glass. Після виходу бета-версій користувачі помітили, що інтерфейс місцями надто прозорий, що ускладнює сприйняття тексту та значків.

Нове оновлення iOS 26.1 дозволяє легко регулювати прозорість і контролювати вигляд елементів інтерфейсу. Про це пише MacRumors.

Як прибрати прозорість в iOS 26

Щоб убрать прозорість в iOS 26, зайди у Налаштування > Екран і яскравість > Liquid Glass. Тут з’явилася можливість обрати між двома режимами:

Clear — стандартний ефект скляної прозорості;

Tinted — менш прозорий інтерфейс, який покращує контраст тексту та значків.

Як прибрати прозорість в iOS 26: налаштування Liquid Glass / 3 Фотографії

Тепер можна вирішити, як прибрати прозорість на iOS 26, або зробити так, щоб елементи виглядали більш щільними і читабельними.

Як відключити Liquid Glass на iOS 26

Для тих, хто хоче повністю відключити ефект скляного інтерфейсу, Apple передбачила просте рішення.

У тих же налаштуваннях можна знайти як відключити прозорість Liquid Glass iOS 26 і зробити інтерфейс менш прозорим або повністю відключити скляний ефект.

Як прибрати прозорість іконок iOS 26

Налаштування Tinted впливає на всі елементи інтерфейсу, включно з іконками.

Тож якщо ти шукаєш спосіб як прибрати прозорість іконок OS 26, ця функція допоможе зробити їх більш контрастними та зручними для сприйняття.

Додаткові нововведення iOS 26

Крім регулювання прозорості, Apple додала ще одну корисну функцію: тепер можна відключити свайп до камери з екрана блокування. Це стане в пригоді тим, хто не хоче, щоб хтось міг робити знімки без розблокування телефону.

Для цього зайдіть у Налаштування > Камера > Lock Screen Swipe to Open Camera.

Як прибрати прозорість в iOS 26: налаштування Liquid Glass / 2 Фотографії

Коли виходить оновлення iOS, багато людей поспішають отримати нову версію.

