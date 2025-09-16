Як повернути iPhone з iOS 26 на iOS 18: що для цього потрібно

Багато хто з власників iPhone вже встиг оновитися до свіжої версії ОС, потестувати всі новинки iOS 26 і тепер мріє повернутися до знайомої та надійної iOS 18, адже знайшли для себе і чи інші мінуси нової версії. Читай у матеріалі, як повернутися до старішої версії та що для цього потрібно.

Як повернути смартфон до iOS 18: важливі моменти

При переході на попередню версію системи варто враховувати три ключові аспекти.

Резервна копія з iOS 26 не відновиться на iOS 18. Під час повернення прошивка відновлюється, але всі дані з пристрою видаляються. Бекапи з різних версій ОС несумісні між собою. Швидше за все, ти зможеш повернути контакти, нотатки, закладки та іншу інформацію з додатків, але налаштування iPhone, встановлені програми та ігри доведеться налаштовувати з нуля. Виняток — це наявність локального бекапу з iOS 18, створений через комп’ютер, то з нього можна все повернути iPhone не сумісний з Apple Watch на watchOS 26. Якщо ти оновив(-ла) не тільки смартфон, а й годинник до бета-версії, повернути iOS 18 не вийде. Apple Watch з watchOS 26 просто не під’єднаються до телефону. Повернути смартфон до iOS 18 можна виключно через комп’ютер. Apple давно дозволяє оновлювати систему без ПК, і навіть скидати смартфон можна без Mac чи Windows, але саме для повернення версії комп’ютер все одно необхідний.

Як повернути iPhone з iOS 26 на iOS 18: покрокова інструкція

У налаштуваннях мобільного телефону перейди до Облікового запису Apple — Локатор — Знайти iPhone і вимкни цю функцію. Це обов’язковий крок для підтвердження, що ти — власник пристрою. Під’єднай його до комп’ютера кабелем. Розблокуй смартфон та натисни Довіряти цьому комп’ютеру, якщо це перше підключення. На комп’ютері завантаж останню версію iOS 18 з офіційного сайту. Запусти програму Finder на Mac або програму Apple Devices на Windows, знайди свій iPhone у меню збоку. Утримуй клавішу Option на Mac чи Shift на Windows і натисни Відновити iPhone. У вікні, що з’явилося, обери завантажений файл прошивки та натисни Відновити.

За кілька хвилин iPhone повернеться до початкового стану. Якщо є локальний бекап з iOS 18, застосовуй його, бо інакше все доведеться налаштовувати вручну.

Чи можна вимкнути ефект liquid glass на iOS26

Відповідь на це запитання проста: повністю вимкнути Liquid Glass в iOS 26 на жаль неможливо. Apple витратила чимало ресурсів на його створення, тож не передбачила опції для повного відключення.

Водночас ефект прозорості та градієнтів можна суттєво послабити. Для цього в розділі Універсальний доступ на iPhone доступні два перемикачі. Ось як їх активувати:

Відкрий Налаштування на iPhone та перейди до розділу Універсальний доступ. У блоці Зір обери пункт Дисплей та розмір тексту. Увімкни тумблери перемикачів Зменшення прозорості та Збільшення контрасту.

