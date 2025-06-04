Як роздати інтернет з iPhone: покрокова інструкція та розв’язання проблем

Інколи буває так, що треба роздати інтернет з телефона на ноутбук. Часто таке трапляється в дорозі, під час відключення світла або коли забуваєш поповнити домашній інтернет. Читай у матеріалі, як роздати інтернет з iPhone.

Як роздати інтернет з iPhone: інструкція

Спосіб через налаштування

Щоб увімкнути точку доступу на iPhone, треба зайти в Налаштування. Далі обрати Стільникові дані. Вибрати Власна точка доступу та увімкнути. Далі тобі запропонують змінити пароль та назву.

Якщо в категорії Стільникові дані немає Режиму модема, тоді варто звернутися до оператора мобільного зв’язку, щоб він додав послугу роздачі трафіку. Або ти можеш звернутися до сервісного центру Apple по допомогу.

Спосіб через пункт управління

Для цього треба відкрити пункт управління, де ти побачиш такі функції як Увімкнути Wi-Fi, стільникові дані тощо. Тут можна й увімкнути точку доступу.

Варто зауважити, що девайси Apple, підключені до спільного ID, автоматично синхронізуються. Якщо роздаєш інтернет зі свого iPhone на iPad, тобі не доведеться вводити пароль.

Що робити, якщо iPhone не роздає WiFi

Якщо смартфон не дає доступу у режимі модема, спробуй наступні варіанти:

перезавантаж пристрій, що роздає (iPhone), і той, що приймає, — ноутбук, ПК, планшет тощо;

перевір актуальність версії операційної системи iOS;

спробуй скинути налаштування мережі у налаштуваннях;

перевір, чи мобільний оператор не обмежує роздачу інтернету у твоєму тарифному плані;

спробуй увімкнутися за допомогою USB-кабелю або Bluetooth, якщо Wi-Fi не працює;

вимкни та увімкни режим модема, а також перевір, чи включені стільникові дані.

Якщо після всіх цих дій інтернет все одно не роздається, варто звернутися в службу підтримки Apple або перевірити пристрій у сервісному центрі.

