Твоя безпека

Щоб не придбати старе за ціною новинки! Як перевірити перед покупкою уживаний iPhone

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 12 Жовтня 2023, 14:45
Як перевірити iPhone перед покупкою: поради під час купівлі
Фото: Unsplash

Більше новин
Ізраїль
Кількість загиблих зростає, а ХАМАС готується до гри в довгу: яка ситуація в Ізраїлі 12 жовтня
Чорні плями на яблуках: причини та як з ними боротися
Зіпсований врожай? Чому на яблуках з’являються чорні плями та як з цим боротися
круасани рецепт
Bon appétit! Хрусткі та надзвичайно вершкові круасани — покроковий рецепт приготування
Скасували весняний призов
Мобілізація в Україні продовжена — що потрібно знати
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як вибрати Power Bank
Щоб твій телефон і ноутбук завжди тримали заряд: як обрати павербанк
Як утеплити дерев’яні вікна на зиму: прості дієві методи
Жодної щілини та протягу — як утеплити дерев’яні вікна на зиму
Виноград
Готуємо до холодів: як доглядати за виноградом восени
Куди заливати гель для прання: що в який відсік потрібно засипати
Не потрібно щоразу вгадувати! Куди заливати гель для прання — що і куди додавати

Відео
Ізраїль

Кількість загиблих зростає, а ХАМАС готується до гри в довгу: яка ситуація в Ізраїлі 12 жовтня
0:05:09
Авдіївка сьогодні: що відомо про ситуацію на Авдіївському напрямку 12 жовтня 2023
Найбільший наступ на Авдіївку за всю повномасштабну війну — що відбувається на Сході
Карта бойових дій в Україні сьогодні 12.10.2023: онлайн
Карта бойових дій 12 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:56
Як відбувається навчання операторок FPV-дронів — збір на дрони
Опановують техніку та збирають “пташок” самотужки! Як навчаються операторки FPV-дронів
0:13:42
енергосистема
Невже це можливо? Голова Укренерго про готовність до зими і про те, як уникнути відключень світла
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 11 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:17
пікапи для вогневих груп
Пікапи для мобільних вогневих груп: як український бізнес допомагає силам ППО
0:04:04
Новини фронту
Військові ЗСУ назвали головну небезпеку російських БПЛА! Новини з передової
0:12:39
Чому вибори в Україні зараз неможливі — Руслан Стефанчук про причини
Чи будуть вибори в Україні під час війни? Руслан Стефанчук розповів, за яких умов це можливо
0:07:04
Російський підрозділ Шторм-Z посилюється — у чому небезпека
Ними затикають “проблемні” ділянки фронту. Російський підрозділ Шторм-Z активізувався
Більше відео
Скасували весняний призов
Читати далі
Мобілізація в Україні продовжена — що потрібно знати
Допомога від ООН пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій
Читати далі
Доплати пенсіонерам від Всесвітньої продовольчої програми ООН: що відомо та хто може отримати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь