Щоб не придбати старе за ціною новинки! Як перевірити перед покупкою уживаний iPhone

Якщо ти хочеш придбати уживаний iPhone, слід дізнатися, на що звертати увагу під час перевірки, щоб не купити шило в мішку. На сайтах оголошень зараз повно чудових пропозицій, що завжди пов’язано з виходами новинок на ринку.

Навіть якщо модель телефона досить нова, і користувалися нею недовго, читай, як перевірити iPhone перед покупкою.

Як перевірити iPhone перед покупкою: поради під час купівлі

Спершу перевір зовнішній вигляд телефона — на ньому не має бути пошкоджень, подряпин чи інших недоліків. Звертай увагу на грані телефона, як прилягає скло до екрана та як працюють кнопки.

На ремонтований телефон можуть вказувати гвинтики на нижній грані iPhone, їх часто забувають закрутити назад. Якщо вони не на місці, це означає, що телефон уже ремонтували, і він може бути пошкодженим.

Можна ще потрусити телефон біля вуха, аби перевірити, чи немає шумів. Якщо вони є — такий телефон купувати не варто. Перевір функції touch та face-ID, зроби скриншот, перезавантаж телефон.

Крім цього перевір роботу динаміків — увімкни музику, спробуй зателефонувати комусь, увімкни гучномовець. Під’єднай навушники через дріт та за допомогою Bluetooth. Зроби кілька фото та відео, щоб перевірити роботу фронтальної та задньої камер.

Важливим у перевірці вживаного телефона є доступ до мережі та локатора. Встав свою sim-карту, перевір, як працює зв’язок. Якщо в тебе поруч є інший iPhone чи техніка, яку можна додати в Локатор, зроби це, та перевір, як працює функція.

Перевір роз’єм зарядки та можливість безконтактної зарядки. Під’єднай телефон до павербанка, зачекай, доки він зарядиться на кілька відсотків. Перевірити потрібно і вібрацію, ліхтарик та спалах.

Зазирни у налаштування батареї — там подивись на максимальну місткість батареї та її зношеність. У налаштуваннях зверни увагу на обсяг пам’яті, модель та серійний номер телефона, він має збігатися з тим, що на коробці.

Оригінальний смартфон має такий напис: iPhone, Designed by Apple in California. Assembled in China. На смартфонах від iPhone 7 до iPhone XS Max фірмове яблучко розташоване згори, а від моделей з iPhone 11 — яблучко посередині.

Звісно, перевірка вживаного iPhone є нешвидким процесом, але зробити це слід, аби убезпечитися від шахраїв чи недобросовісних продавців, які продають телефони після ремонту за ціною нового. Ти, як покупець, маєш на це повне право, тому не соромся перевіряти, що купуєш.

