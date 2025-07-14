Вишневий соус до м’яса на зиму: смачна зимова заготовка для всієї родини

Фото Pixabay Вишневий соус — це справжня знахідка для тих, хто любить поєднувати солодке з м’ясним. Його вишукану кислинку цінують кулінари у всьому світі: він чудово підходить до свинини, качки, індички, а ще — до сиру й навіть грилю. Такий пряний акомпанемент до страви додає святкових нот навіть найпростішим стравам. І що найприємніше — вишневий соус можна заготовити на зиму, щоби в холодну пору мати під рукою трішки літа у банці. У цьому матеріалі ми розкажемо, як приготувати вишневий соус до м’яса крок за кроком, та поділимося порадами щодо його зберігання. Вишневий соус до м’яса Інгредієнти: Вишня без кісточок — 1 кг. Цукор — 100–150 г (до смаку). Часник — 2–3 зубчики. Цибуля — 1 невелика. Оцет яблучний або винний — 2 ст. ложки. Сіль — 1 ч. ложка. Мелений перець — (до смаку). Гвоздика (1–2 бутончики), кориця, лавровий лист — за бажанням. Олія — 2 ст. ложки. Приготування: Вишні добре промити, видалити кісточки. Якщо вони дуже соковиті — трохи злити зайвий сік. На олії обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості, потім додати часник. Тушкувати 2–3 хвилини. У сковорідку або каструлю додати підготовлені вишні, цукор, спеції, сіль, оцет. Добре перемішати. Тушкувати на середньому вогні 25–30 хвилин, періодично помішуючи. Соус має загуснути, але не пересохнути. Якщо хочеш однорідну текстуру — подрібни соус блендером до потрібної консистенції. Гарячу запашну рідину розлити по стерилізованих банках, щільно закрити кришками. Перевернути догори дном, накрити рушником до повного охолодження. Читати на тему Соус песто: з чим їдять, як поєднувати з продуктами та як зберігати Читай докладніше, з чим їдять соус Песто та найкращі поєднання продуктів – у нашому матеріалі Вишневий соус до м’яса з карі та базиліком на зиму Інгредієнти: 2 кг вишень (помитих і без кісточок); Перебиваємо блендером і переливаємо у сковорідку. Додаємо: 2 склянки цукру; 4 рівні чайні ложечки солі (без чубка); 1 чайна ложка приправи карі; повну чайну ложку сушеного часнику; чайну ложку паприки (або перцю чилі для більшої гостроти); 1 рівну чайну ложку чорного меленого перцю; 2 столові ложки лимонного соку; базилік; мускатний горіх. Смак такої ягідної насолоди розкриється ще краще через 2–3 тижні після приготування. Зберігай в прохолодному темному місці. Такий вишневий соус до м’яса поєднує в собі солодкість, легку кислинку та аромат спецій, створюючи ідеальний акцент до м’ясних страв. А ось ще три рецепти вишневого соусу до м’яса: пряна заправка, яка не залишать байдужими нікого. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Рецепти Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter