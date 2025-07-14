Вишневий соус до м’яса на зиму: смачна зимова заготовка для всієї родини

Вишневий соус — це справжня знахідка для тих, хто любить поєднувати солодке з м’ясним. Його вишукану кислинку цінують кулінари у всьому світі: він чудово підходить до свинини, качки, індички, а ще — до сиру й навіть грилю. Такий пряний акомпанемент до страви додає святкових нот навіть найпростішим стравам.

І що найприємніше — вишневий соус можна заготовити на зиму, щоби в холодну пору мати під рукою трішки літа у банці.

У цьому матеріалі ми розкажемо, як приготувати вишневий соус до м’яса крок за кроком, та поділимося порадами щодо його зберігання.

Вишневий соус до м’яса

Інгредієнти:

Вишня без кісточок — 1 кг.

Цукор — 100–150 г (до смаку).

Часник — 2–3 зубчики.

Цибуля — 1 невелика.

Оцет яблучний або винний — 2 ст. ложки.

Сіль — 1 ч. ложка.

Мелений перець — (до смаку).

Гвоздика (1–2 бутончики), кориця, лавровий лист — за бажанням.

Олія — 2 ст. ложки.

Приготування:

Вишні добре промити, видалити кісточки. Якщо вони дуже соковиті — трохи злити зайвий сік. На олії обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості, потім додати часник. Тушкувати 2–3 хвилини. У сковорідку або каструлю додати підготовлені вишні, цукор, спеції, сіль, оцет. Добре перемішати. Тушкувати на середньому вогні 25–30 хвилин, періодично помішуючи. Соус має загуснути, але не пересохнути. Якщо хочеш однорідну текстуру — подрібни соус блендером до потрібної консистенції. Гарячу запашну рідину розлити по стерилізованих банках, щільно закрити кришками. Перевернути догори дном, накрити рушником до повного охолодження.

Вишневий соус до м’яса з карі та базиліком на зиму

Інгредієнти:

2 кг вишень (помитих і без кісточок);

Перебиваємо блендером і переливаємо у сковорідку. Додаємо:

2 склянки цукру;

4 рівні чайні ложечки солі (без чубка);

1 чайна ложка приправи карі;

повну чайну ложку сушеного часнику;

чайну ложку паприки (або перцю чилі для більшої гостроти);

1 рівну чайну ложку чорного меленого перцю;

2 столові ложки лимонного соку;

базилік;

мускатний горіх.

Смак такої ягідної насолоди розкриється ще краще через 2–3 тижні після приготування. Зберігай в прохолодному темному місці.

Такий вишневий соус до м’яса поєднує в собі солодкість, легку кислинку та аромат спецій, створюючи ідеальний акцент до м’ясних страв.

А ось ще три рецепти вишневого соусу до м’яса: пряна заправка, яка не залишать байдужими нікого.

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