На Сумщині загинули двоє 14-річних хлопців: натрапили на боєприпас у полі

На Конотопщині Сумської області стався трагічний випадок із двома 14-річними хлопцями. Підлітки знайшли у полі вибухонебезпечний предмет, після чого він здетонував.

Двоє підлітків загинули на Сумщині після вибуху в полі: що відомо

Підлітки перебували в полі, де натрапили на небезпечний предмет. Після контакту з ним сталася детонація, внаслідок якої хлопці отримали важкі поранення. Вони загинули на місці. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Через бойові дії вибухонебезпечні предмети можуть залишатися у полях, лісах, на узбіччях доріг, поблизу населених пунктів та в інших місцях.

У ДСНС Сумщини нагадують: побачивши невідомий або підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, не торкайтеся і не намагайтеся перенести.

Необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити про знахідку за номерами 101 або 102. Рятувальники також закликають батьків поговорити з дітьми про правила безпеки та пояснити, чому не можна чіпати незнайомі предмети.

Детальніше про те, як поводитися з мінами та подбати про власну безпеку, раніше розповів представник міжнародної гуманітарної організації з розмінування The HALO Trust Ілля Перекрестов. Ми зібрали головне в нашому матеріалі.

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