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На Сумщині загинули двоє 14-річних хлопців: натрапили на боєприпас у полі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Жовтня 2026, 11:00 2 хв.
Двоє підлітків загинули після детонації небезпечного предмета на Сумщині
Фото Pexels

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