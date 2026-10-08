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В Сумской области погибли двое 14-летних парней: наткнулись на боеприпас в поле

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 октября 2026, 11:00 2 мин.
Два подростка погибли после детонации опасного предмета на Сумщине
Фото Pexels

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