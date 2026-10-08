В Сумской области погибли двое 14-летних парней: наткнулись на боеприпас в поле

На Конотопщине Сумской области произошел трагический случай с двумя 14-летними подростками. Подростки нашли в поле взрывоопасный предмет, после чего он сдетонировал.
Двое подростков погибли в Сумской области после взрыва в поле: что известно
Подростки находились в поле, где обнаружили опасный предмет. После контакта с ним произошла детонация, в результате которой мальчики получили тяжелые ранения. Они погибли на месте. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Из-за боевых действий взрывоопасные предметы могут оставаться в полях, лесах, на обочинах дорог, вблизи населенных пунктов и в других местах.
В ГСЧС Сумщины напоминают: увидев неизвестный или подозрительный предмет, нельзя приближаться к нему, прикасаться или пытаться его перенести.
Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номерам 101 или 102.
Спасатели также призывают родителей поговорить с детьми о правилах безопасности и объяснить, почему нельзя трогать незнакомые предметы.
Подробнее о том, как вести себя с минами и позаботиться о собственной безопасности, ранее рассказал представитель международной гуманитарной организации по разминированию The HALO Trust Илья Перекрестов. Мы собрали главное в нашем материале.
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