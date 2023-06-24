“Лепестки”, самодельная взрывчатка, чужой кошелек. Как сохранить свою жизнь на опасной территории

Сейчас у нас чуть ли не треть страны усеяна взрывоопасными предметами. Российские военные минировали все, что могли видеть. Разминирование деоккупированных населенных пунктов может занять не один год. Украинцы должны знать правила безопасности.

Руководитель группы по предоставлению информации международной гуманитарной организации по разминированию The HALO Trust Илья Перекрестов рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини об основных правилах поведения с взрывоопасными предметами.

Он отметил, каких мест лучше избегать, чтобы не попасть на мину, а также рассказал, на что первым обращать внимание, если люди вернулись в дом после деоккупации.

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Мины: виды и скрытая опасность

На этом макете есть примеры противопехотных и противотранспортных мин. По его словам, миллионы таких мин рассеяны по миру еще со времен Второй мировой войны. Они самые распространенные, ведь это самый дешевый боеприпас в производстве.

Есть мины, которые сделаны из металла, дерева, вообще без корпуса, а также из пластика, он делает мину водонепроницаемой, а это продлевает ее срок годности.

Что делать, если ты видишь рядом мину

Прежде всего взрывоопасные предметы нельзя трогать и сразу же следует звонить по номеру 101.

Также нужно остановиться и осмотреться, ведь таких опасных предметов может быть рядом несколько. Ни в коем случае не трогать и не пытаться перемещать или забирать с собой. И еще раз подчеркиваем — звонить в ГСЧС по номеру 101.

Не подходить, не трогать и звонить по номеру 101 — именно те правила, которые могут спасти жизнь каждого человека, — уверен Илья Перекрестов.

Он призывает людей не ходить в лес и водоемы, особенно на деоккупированных территориях, ведь там можно встретить еще и ловушки или растяжки. Специалисты также устанавливают официальные уведомительные знаки, указывающие на минную опасность. Поэтому, если ты их видишь, лучше не пренебрегать предупреждениями.

— Если ты не увидел(-а) знак сразу, а потом понял(-а), что оказался(-лась) за ним, прежде всего нужно остановиться и не двигаться. Ведь любое движение может инициировать взрыв мины или человек может задеть растяжку. Нужно позвонить в ГСЧС по номеру 101, специалисты приедут и выведут человека, — объясняет он.

Игорь Перекрестов рассказывает и о самодельных взрывных предметах. Когда россияне минируют бытовые вещи, маскируют взрывчатку под видом кошельков или даже детских игрушек. Поэтому он говорит, что не стоит трогать такие предметы на улице.

— Мы не знаем, действительно ли кто-нибудь потерял телефон или кошелек или оставил умышленно. Поэтому мы не должны трогать даже знакомые нам вещи, — говорит специалист.

Дети всегда интересуются всем новым. Поэтому часто они могут осматривать новые предметы на улице, которые могут быть опасными. Ранее мы рассказывали, как объяснить ребенку опасность мин.

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