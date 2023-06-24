Твоя безопасность

“Лепестки”, самодельная взрывчатка, чужой кошелек. Как сохранить свою жизнь на опасной территории

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 июня 2023, 18:00
Мінно-вибухова небезпека: основні правила поводження з вибухонебезпечними предметами

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