Стиль жизни

Где живет человек в 20 лет, может повлиять на здоровье сердца: что узнали ученые

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 октября 2026, 12:00 3 мин.
Ученые назвали фактор молодости, который может быть связан со здоровьем сердца
Фото Pexels

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