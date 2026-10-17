Где живет человек в 20 лет, может повлиять на здоровье сердца: что узнали ученые

Условия, в которых человек живет в молодом возрасте, могут сказываться на здоровье сердца спустя много лет. К такому выводу пришли исследователи, которые проанализировали данные участников длительного исследования сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые обратили внимание на состояние людей, которые в возрасте около 20 лет проживали в районах с неблагоприятными социальными условиями.

В дальнейшем у них чаще выявляли кальцификацию коронарных артерий — отложение кальция в стенках сосудов, которое может быть ранним признаком повышенного риска сердечно-сосудистых проблем. Об этом пишет издание ScienceDaily.

Какие условия проживания учитывали

Для исследования ученые разработали специальный показатель, который помогает оценить социальную среду района. Он охватывает сразу несколько факторов, которые могут влиять на повседневную жизнь и здоровье людей.

В частности, учитывали:

экономическую ситуацию в районе;

доступность продуктов питания;

возможности для занятий физической активностью;

уровень преступности.

Таким образом, исследователи пытались оценить не отдельную характеристику района, а общие условия, в которых человек проводит значительную часть своей жизни.

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Что показал анализ

Ученые использовали информацию из длительного исследования CARDIA, в рамках которого за здоровьем людей наблюдают еще с молодого возраста. Данные о социальной среде участников сравнили с результатами обследований, которые показывали наличие кальцификации коронарных артерий в среднем возрасте.

Выяснилось, что люди, которые в начале взрослой жизни жили в районах с худшими социальными условиями, чаще имели признаки кальцификации сосудов в дальнейшем. Наиболее заметной эта связь была среди чернокожих участников исследования.

Старшая автор работы Лифан Хоу подчеркнула, что результаты дают основания говорить о возможном долгосрочном влиянии окружающей среды на здоровье. По ее словам, одновременный учет различных социальных факторов помогает лучше увидеть их совокупное влияние на сердечно-сосудистый риск.

Означает ли это, что район вызывает болезни сердца

Исследователи подчеркивают: полученные результаты не доказывают прямой причинно-следственной связи. То есть нельзя утверждать, что именно проживание в неблагополучном районе непосредственно приводит к заболеваниям сердца.

Речь идет о статистической связи между социальными условиями в молодом возрасте и признаками кальцификации коронарных артерий спустя годы.

В будущем ученые планируют проверить, могут ли те же факторы быть связаны с другими сердечно-сосудистыми проблемами, в частности инфарктом и сердечной недостаточностью. Отдельно исследователи хотят выяснить, способно ли изменение условий проживания в течение жизни влиять на последующий риск развития таких заболеваний.

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