Де живе людина у 20 років, може вплинути на здоров’я серця: що з’ясували вчені

Умови, в яких людина живе у молодому віці, можуть позначатися на здоров’ї серця через багато років. До такого висновку дійшли дослідники, які проаналізували дані учасників тривалого дослідження серцево-судинних захворювань.

Вчені звернули увагу на стан людей, які у віці близько 20 років проживали в районах із несприятливими соціальними умовами.

У подальшому житті в них частіше виявляли кальцифікацію коронарних артерій — відкладення кальцію у стінках судин, яке може бути ранньою ознакою підвищеного ризику серцево-судинних проблем. Про це пише видання ScienceDaily.

Які умови проживання враховували

Для дослідження науковці розробили спеціальний показник, який допомагає оцінити соціальне середовище району. Він охоплює одразу кілька факторів, які можуть впливати на повсякденне життя та здоров’я людей.

Зокрема, враховували:

економічну ситуацію в районі;

доступність продуктів харчування;

можливості для занять фізичною активністю;

рівень злочинності.

Таким чином, дослідники намагалися оцінити не окрему характеристику району, а загальні умови, у яких людина проводить значну частину свого життя.

Що показав аналіз

Науковці використали інформацію з довготривалого дослідження CARDIA, у межах якого за здоров’ям людей спостерігають ще з молодого віку. Дані про соціальне середовище учасників порівняли з результатами обстежень, що показували наявність кальцифікації коронарних артерій у середньому віці.

З’ясувалося, що люди, які на початку дорослого життя мешкали в районах із гіршими соціальними умовами, частіше мали ознаки кальцифікації судин у подальшому. Найбільш помітним цей зв’язок був серед чорношкірих учасників дослідження.

Старша авторка роботи Ліфан Хоу наголосила, що результати дають підстави говорити про можливий довготривалий вплив середовища на здоров’я. За її словами, одночасне врахування різних соціальних чинників допомагає краще побачити їхній накопичений вплив на серцево-судинний ризик.

Чи означає це, що район спричиняє хвороби серця

Дослідники наголошують: отримані результати не доводять прямої причинно-наслідкової залежності. Тобто не можна стверджувати, що саме проживання в неблагополучному районі безпосередньо призводить до захворювань серця.

Йдеться про статистичний зв’язок між соціальними умовами в молодому віці та ознаками кальцифікації коронарних артерій через роки.

У майбутньому науковці планують перевірити, чи можуть ті самі фактори бути пов’язані з іншими серцево-судинними проблемами, зокрема інфарктом та серцевою недостатністю. Окремо дослідники хочуть з’ясувати, чи здатна зміна умов проживання протягом життя впливати на подальший ризик розвитку таких захворювань.

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