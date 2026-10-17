Стиль життя

Де живе людина у 20 років, може вплинути на здоров’я серця: що з’ясували вчені

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Жовтня 2026, 12:00 3 хв.
Вчені назвали фактор із молодості, який може бути пов’язаний зі здоров’ям серця
Фото Pexels

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