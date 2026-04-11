5 хвилин сну та 2 хвилини вправ, щоб подовжити життя на рік і більше — дослідження

Науковці, схоже, знайшли відповідь на вічне питання: який мінімум зусиль потрібен, щоб жити довше?

Нове масштабне дослідження австралійських учених, результати якого були оприлюднені наприкінці березня 2026 року, свідчить, що шлях до довголіття пролягає не через виснажливі марафони чи суворі дієти, а через ледь помітні корекції щоденних звичок.

Аналіз даних десятків тисяч чоловік показав, що всього три крихітні маніпуляції зі своїм графіком можуть додати рік або навіть більше до тривалості вашого життя та періоду активного здоров’я.

Мікрозміни у щоденних звичках можуть подовжити життя на рік і більше — дослідження

Дослідники з Університету Сіднея, під керівництвом професора Еммануеля Стаматакіса, проаналізували показники понад 60 тисяч добровольців. Вони виявили, що комбінація трьох факторів, які вони назвали SPAN (сон, фізична активність та харчування), дає приголомшливий результат завдяки ефекту синергії.

Зокрема, моделювання показало, що додавання до звичного режиму п’яти хвилин сну, двох хвилин активного руху (наприклад, підйому сходами) та однієї невеликої порції овочів або цільнозернових продуктів на день здатне статистично подовжити життя.

Професор Стаматакіс наголошує, що мова не йде про амбітні цілі, які ми зазвичай кидаємо через тиждень.

Ми говоримо про чотири додаткові суцвіття броколі на вечерю або рішення відкласти телефон на п’ять хвилин раніше ввечері,

— пояснює він. Найцікавішим висновком стало те, що поєднання цих мікроскопічних змін у трьох різних сферах працює значно ефективніше, ніж одна велика зміна в чомусь одному.

Наприклад, щоб отримати такий же ефект лише за рахунок спорту, людині довелося б додати до свого дня цілих 22 хвилини інтенсивних вправ замість двох.

Використовуючи дані британського Biobank, де учасники носили трекери активності, вчені побудували статистичну модель смертності. Вона показала, що існує ідеальний мікс звичок для максимального результату: 7,2 години сну, 42 хвилини активного руху щодня та високоякісна дієта з великою кількістю овочів.

Люди, які дотримувалися такої золотої середини, жили в середньому на 10 років довше у стані повного здоров’я порівняно з тими, чиї показники були найнижчими.

Секрет криється в тому, як наш організм реагує на комплексний підхід. Сон допомагає відновлювати клітини, короткі спалахи активності тренують серце, а клітковина з овочів підтримує мікробіом. Коли ми робимо це одночасно, організм отримує сигнал про безпеку та стабільність.

Раніше ми писали, як пити залізо — читай в матеріалі рекомендації та правила, яких варто дотримуватися під час прийому добавки.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!