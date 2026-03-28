Як схуднути без тренувань: формула дефіциту калорій та поради дієтолога

Більшість із нас звикли до думки: хочеш скинути кілька кілограмів — готуйся до виснажливих тренувань. Але чи справді неможливо побачити омріяну цифру на вагах без занять у залі? Дієтологи та науковці дедалі частіше наголошують, що ключ до успіху лежить не лише у кросівках, а насамперед у твоїй тарілці.

Математика дефіциту: як це працює насправді

Основа будь-якого схуднення — це дефіцит калорій. Як пояснює дієтологиня з Університету Лафборо у коментарі для The Guardian, створити цей розрив між споживанням та витратами енергії можна двома шляхами.

Перший — більше рухатися, щоб спалювати калорії. Другий — переглянути раціон, обираючи менш калорійні продукти.

Фізичні вправи можуть стати ключем до успіху, але ви можете підійти до цього з іншого боку: вибираючи менш калорійні страви та зменшуючи споживання енергії, ви створите дефіцит, навіть не змінюючи інтенсивності своїх тренувань, — зазначає експертка.

Чому покладатися лише на спорт — погана ідея

Багато хто робить помилку, намагаючись відпрацювати з’їдений фастфуд у залі. Проте на практиці це надзвичайно складно. Щоб спалити додаткові 300–500 калорій, потрібно провести дуже інтенсивне тренування, на що у багатьох просто не вистачає часу чи сил. Саме тому фахівці радять змістити фокус на харчування.

Основою раціону мають стати якісні білки, велика кількість овочів та фруктів, корисні жири та цільнозернові вуглеводи. Головне правило — вуглеводи не повинні бути «фундаментом» кожного прийому їжі.

Замість того, щоб змушувати себе ходити на формальні тренування, Бетан Краус пропонує звернути увагу на загальну щоденну активність (так званий NEAT — термогенез без фізичних вправ).

Для офісних працівників це може бути прогулянка в обідню перерву. Навіть соціальне життя можна зробити активнішим: замість походу в кіно чи паб оберіть настільний теніс або тривалу прогулянку в парку. Це спалює калорії непомітно, але ефективно.

Попри те, що дієта ефективніша для втрати жиру, фізична активність є критично важливою для загального здоров’я. Експерти нагадують про рекомендації NHS: 150 хвилин помірної активності на тиждень плюс два дні силових тренувань.

Також дізнайся: їсти після 18:00 чи ні? Дієтологиня розповідала про найбільші міфи щодо правильного харчування.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!