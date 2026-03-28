Как похудеть без тренировок: формула дефицита калорий и советы диетолога

Большинство из нас привыкли к мысли: хочешь сбросить несколько килограммов — готовься к изнурительным тренировкам. Но действительно ли невозможно увидеть заветную цифру на весах без занятий в зале? Диетологи и ученые все чаще подчеркивают, что ключ к успеху лежит не только в кроссовках, а прежде всего в твоей тарелке.

Математика дефицита: как это работает на самом деле

Основа любого похудения — это дефицит калорий. Как объясняет диетолог из Университета Лафборо в комментарии для The Guardian, создать этот разрыв между потреблением и расходом энергии можно двумя путями.

Первый — больше двигаться, чтобы сжигать калории. Второй — пересмотреть рацион, выбирая менее калорийные продукты.

Физические упражнения могут стать ключом к успеху, но вы можете подойти к этому с другой стороны: выбирая менее калорийные блюда и уменьшая потребление энергии, вы создадите дефицит, даже не меняя интенсивности своих тренировок, — отмечает эксперт.

Читать по теме Еда по графику: почему для похудения важно не только что, но и когда есть Когда есть, чтобы не набирать вес – читай в материале

Почему полагаться только на спорт — плохая идея

Многие совершают ошибку, пытаясь отработать съеденный фастфуд в зале. Однако на практике это чрезвычайно сложно. Чтобы сжечь дополнительные 300–500 калорий, нужно провести очень интенсивную тренировку, на что у многих просто не хватает времени или сил. Именно поэтому специалисты советуют сместить фокус на питание.

Основой рациона должны стать качественные белки, большое количество овощей и фруктов, полезные жиры и цельнозерновые углеводы. Главное правило — углеводы не должны быть «фундаментом» каждого приема пищи.

Вместо того чтобы заставлять себя ходить на формальные тренировки, Бетан Краус предлагает обратить внимание на общую ежедневную активность (так называемый NEAT — термогенез без физических упражнений).

Для офисных работников это может быть прогулка в обеденный перерыв. Даже социальную жизнь можно сделать более активной: вместо похода в кино или паб выберите настольный теннис или длительную прогулку в парке. Это сжигает калории незаметно, но эффективно.

Несмотря на то что диета эффективнее для потери жира, физическая активность критически важна для общего здоровья. Эксперты напоминают о рекомендациях NHS: 150 минут умеренной активности в неделю плюс два дня силовых тренировок.

Также узнай: есть после 18:00 или нет? Диетолог рассказывала о самых больших мифах о правильном питании.

