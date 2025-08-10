Еда по графику: почему для похудения важно не только что, но и когда есть

Последние исследования все больше подтверждают, что на наш вес влияет не только количество и качество пищи, но и то, когда именно мы едим. Особенно это касается людей с генетической склонностью к ожирению — для них время приёма пищи может играть ключевую роль в предотвращении набора лишних килограммов.

Испанские ученые провели масштабное исследование, результаты которого опубликовали в известном научном журнале Obesity. Изучение длилось более 12 лет, в нём приняли участие почти 1200 взрослых с избыточным весом или ожирением, обратившихся за помощью в специализированные клиники похудения в разных регионах Испании.

Генетика и время приема пищи — как это связано

Одним из важных элементов исследования стало определение генетической склонности к ожирению. Ученые проанализировали более 900 тысяч однонуклеотидных полиморфизмов — это точечные изменения в ДНК, которые могут влиять на риск развития различных заболеваний, в том числе на способность организма накапливать лишний вес.

При этом исследователи внимательно отслеживали не просто время отдельного приема пищи, а рассчитывали среднее время потребления пищи в течение дня, измеряя интервал между первым и последним приёмом еды.

Учитывались как рабочие дни, так и выходные, чтобы лучше отразить реальный ежедневный режим питания участников.

Главные результаты: еда позже — больше веса

Исследователи выявили четкую закономерность: каждый час, на который человек переносит время приёма пищи позже, ассоциируется с увеличением индекса массы тела (ИМТ) примерно на 0,95 кг/м². Через 12 лет такое смещение во времени питания приводило к увеличению веса в среднем на 2,2%.

Особенно интересным оказался факт, что эта связь проявлялась только у людей с высокой генетической склонностью к ожирению. Для них каждый час более позднего приёма пищи вызывал рост ИМТ сразу на 2,21 кг/м² — более чем в два раза сильнее, чем в общей выборке.

В то же время у людей без генетической склонности подобной зависимости выявлено не было.

Авторы исследования подчёркивают, что время приёма пищи — это не просто побочный фактор, а важный элемент в поддержании здорового веса, особенно для тех, кто унаследовал ген ожирения.

Они считают, что раннее начало питания в течение дня может служить эффективным инструментом, который помогает смягчить негативное влияние генетики.

Это открытие открывает новые перспективы для разработки индивидуализированных стратегий борьбы с избыточным весом, где будет учитываться не только что и сколько есть, но и когда именно.

Почему это работает

Ученые предполагают, что механизмы могут быть связаны с циркадными ритмами — биологическими циклами, которые регулируют наш метаболизм и физиологические процессы в зависимости от времени суток.

Поздний прием пищи может нарушать эти ритмы, снижая эффективность переваривания и накопления энергии, что особенно опасно для людей с генетической склонностью.

