Їжа за графіком: чому для схуднення важливо не тільки що, а й коли їсти

Останні дослідження все більше підтверджують, що не лише кількість і якість їжі впливають на нашу вагу, а й те, коли саме ми їмо. Особливо це стосується людей з генетичною схильністю до ожиріння — для них час прийому їжі може відігравати ключову роль у запобіганні набору зайвих кілограмів.

Іспанські науковці провели масштабне дослідження, результати якого опублікували у відомому науковому журналі Obesity. Вивчення тривало понад 12 років, у ньому взяли участь майже 1200 дорослих із надмірною вагою або ожирінням, які звернулися по допомогу до спеціалізованих клінік схуднення в різних регіонах Іспанії.

Генетика та час їжі — як це пов’язано

Одним із важливих елементів дослідження стало визначення генетичної схильності до ожиріння. Вчені проаналізували понад 900 тисяч однонуклеотидних поліморфізмів — це точкові зміни в ДНК, які можуть впливати на ризик розвитку різних захворювань, зокрема на здатність організму накопичувати зайву вагу.

При цьому дослідники пильно відстежували не просто час окремого прийому їжі, а розраховували середній час споживання їжі протягом дня, вимірюючи інтервал між першим і останнім прийомом їжі. Враховувалися як робочі дні, так і вихідні, щоб краще відобразити реальний щоденний режим харчування учасників.

Головні результати: пізніше — більше ваги

Дослідники виявили чітку закономірність: кожна година, на яку людина переносить час прийому їжі пізніше, асоціюється зі збільшенням індексу маси тіла (ІМТ) приблизно на 0,95 кг/м². Через 12 років таке зміщення у часі харчування призводило до збільшення ваги в середньому на 2,2%.

Особливо цікавим став факт, що цей зв’язок був виражений лише у людей із високою генетичною схильністю до ожиріння. Для них кожна година пізнішого прийому їжі спричиняла зростання ІМТ одразу на 2,21 кг/м² — у понад два рази сильніше, ніж у загальній вибірці.

Навпаки, у людей без генетичної схильності подібної залежності виявлено не було.

Автори дослідження підкреслюють, що час прийому їжі — це не просто побічний фактор, а важливий елемент у підтримці здорової ваги, особливо для тих, хто має у спадок ген ожиріння.

Вони вважають, що ранній початок харчування протягом дня може слугувати ефективним інструментом, який допомагає пом’якшити негативний вплив генетики.

Це відкриття відкриває нові перспективи для розробки індивідуалізованих стратегій боротьби із зайвою вагою, де враховуватиметься не лише те, що і скільки їсти, а й коли саме.

Чому це працює

Науковці припускають, що механізми можуть бути пов’язані з добовими ритмами — біологічними циклами, які регулюють наш метаболізм і фізіологічні процеси залежно від часу доби. Пізній прийом їжі може порушувати ці ритми, знижуючи ефективність перетравлення і накопичення енергії, що особливо небезпечно для людей з генетичною схильністю.

