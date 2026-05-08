Хантавірус: що це та чому спалах на круїзному лайнері з українцями налякав світ

Світ занепокоєний новиною про спалах рідкісної інфекції на борту судна MV Hondius, що прямувало з Аргентини. Влада підтвердила смерть трьох пасажирів, ще кілька осіб евакуйовані у критичному стані.

Оскільки туристи вже роз’їхалися по домівках у Велику Британію, США, Нідерланди та інші країни, розпочато масштабну операцію з відстеження контактів. Серед екіпажу корабля — п’ятеро українців.

Розповідаємо, що це за хвороба та чи варто боятися нової пандемії.

Хантавірус: що це і коли він з’явився

Згідно з даними МОЗ України, хантавіруси — це не одна хвороба, а ціла група інфекцій, що спричиняються різними штамами. Це захворювання не є новим для науки; воно відоме вченим десятки років і зафіксоване в багатьох країнах, зокрема і в Україні. Проте випадки зараження зазвичай поодинокі, що робить цей спалах на круїзному судні екстраординарною подією.

Як передається нова інфекція

Традиційно хантавіруси потрапляють до людей через гризунів: зараження відбувається під час вдихання пилу, що містить мікрочастинки сечі, слини чи фекалій мишей. Проте ситуація на лайнері MV Hondius є винятковою. Тут зафіксували андський штам (Andes), який, за інформацією BBC News Україна, володіє рідкісною здатністю передаватися безпосередньо від людини до людини.

Експерти розглядають дві версії зараження:

Контакт із вірусом під час висадок у дику природу.

Передання інфекції всередині судна через тривале перебування пасажирів у тісних, обмежених просторах кают.

Міністр охорони здоров’я ПАР підтвердив наявність цього штаму у двох осіб на борту. Досвід попередніх спалахів показує, що вірус мандрує між людьми лише за умови дуже близького та тривалого фізичного контакту.

Найбільш показовим прикладом небезпеки стала смерть подружжя з Нідерландів. Чоловік помер безпосередньо на борту судна ще 11 квітня. Його дружина, яка перебувала з ним в одній каюті, встигла залишити лайнер 24 квітня під час зупинки на острові Святої Єлени, проте згодом також померла від ускладнень хвороби.

Попри високу летальність штаму, Агентство охорони здоров’я Великої Британії заспокоює: хантавірус не здатний до масового поширення через повсякденні контакти. Ти не можеш заразитися у магазині, офісі, школі чи громадському транспорті. Вірус не стійкий у зовнішньому середовищі, тому ризик для людей, які не мали надтісного контакту з хворими на борту, залишається мінімальним.

Симптоми, на які варто звернути увагу

Інкубаційний період триває від 2 до 4 тижнів. За даними ВООЗ та UKHSA, перші ознаки хвороби легко сплутати з грипом:

раптове підвищення температури та лихоманка;

сильна втома та біль у м’язах;

біль у животі, нудота, діарея;

задишка (на пізніх етапах).

Смертність від хантавірусу та довготривалі наслідки

Це одна з найнебезпечніших інфекцій за рівнем летальності. Як повідомляє Deutsche Welle, показник смертності від хантавірусу коливається від 1–15% до критичних 40–50%. Все залежить від штаму та стану нирок пацієнта: якщо розвивається ниркова недостатність, шанси на виживання стрімко падають.

Вчені також застерігають про віддалені наслідки: навіть після одужання вірус може спровокувати серцево-судинні патології або онкологічні захворювання крові в майбутньому.

На сьогодні вакцина , яка була б доступна масово, відсутня. Специфічного лікування хантавірусу також не існує — лікарі зосереджуються на підтримці функцій організму та усуненні симптомів у стаціонарі. Раннє звернення за допомогою є вирішальним фактором для порятунку життя.

Чи загрожує нам нова пандемія

Докторка Марія Ван Керкгове (ВООЗ) заспокоює:

Це не Covid і не грип.

Ризик для загального населення залишається низьким, оскільки вірус не поширюється через повсякденні соціальні контакти в школах чи магазинах.

Нині судно MV Hondius прямує до Канарських островів для повної дезінфекції. Британських пасажирів, що повернулися, просять самоізолюватися на 45 днів. Влада продовжує спостерігати за екіпажем, зокрема за п’ятьма українцями, щоб не допустити подальшого розповсюдження андського штаму.

Раніше ми писали про загадкову хворобу, що вражає горло — читай у матеріалі, що це.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!