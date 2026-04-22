Covid-19 Цикада: в Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу лінії Омікрон

Міністерство охорони здоров’я України повідомило про виявлення першого випадку нового субваріанту коронавірусу лінії Омікрон, що отримав назву Цикада.

Виявлення нового штаму свідчить про високу здатність національної системи вчасно реагувати на зміни епідемічної ситуації та ідентифікувати нові загрози на ранніх етапах.

МОЗ підтвердив перший випадок субваріанту COVID-19 Цикада в Україні

Світова спільнота вперше дізналася про Цикаду наприкінці 2024 року, і на сьогодні цей субваріант зафіксовано вже у 23 країнах світу.

Попри поширення, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) надає заспокійливі прогнози: наразі немає ознак того, що цей варіант має підвищений епідемічний ризик або здатний спровокувати нову масштабну хвилю захворюваності.

Симптоматика Цикади залишається класичною для COVID-19: пацієнти можуть скаржитися на нежить, кашель, підвищену температуру, втому та головний біль. У деяких випадках спостерігаються специфічні прояви, як-от подразнення очей або висипи на шкірі, а також традиційна втрата нюху чи смаку.

У МОЗ наголошують, що, попри появу нових мутацій, головним інструментом захисту залишається вакцинація, яка суттєво знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.

Громадянам рекомендують за появи перших симптомів не займатися самолікуванням, а негайно звертатися до сімейного лікаря.

Раніше ми розповідали, чи треба спати 8 годин кожному — читай в матеріалі подробиці нових досліджень.

