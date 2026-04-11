8 годин сну є міфом чи індивідуальною потребою: що кажуть нейробіологи

Питання тривалості сну залишається однією з найбільш обговорюваних тем сучасної медицини, проте останні дослідження британських учених свідчать: універсальна формула 8 годин підходить далеко не всім.

Професор Рассел Фостер з Оксфордського університету та невролог Гай Лешцинер зазначають, що хоча сон справді є критично важливою суперсилою для організму, паніка через невідповідність середнім нормам часто є зайвою.

Головним показником якості відпочинку є індивідуальне самопочуття: якщо людина після шести годин сну почувається бадьорою, це може бути ознакою генетично обумовленого короткого циклу сну.

Як хронічний недосип впливає на здоров’я мозку — відповідь науковців

Хронічний недосип несе в собі серйозні ризики для фізіології, оскільки саме під час глибоких фаз сну активується глімфатична система мозку. Цей механізм працює як система очищення, виводячи токсичні продукти життєдіяльності, накопичення яких безпосередньо пов’язане з розвитком хвороби Альцгеймера та деменції у похилому віці.

Окрім когнітивних порушень, регулярна нестача сну підвищує ризик виникнення серцево-судинних захворювань, послаблює імунну відповідь та загострює сприйняття фізичного болю.

Вчені наголошують на критичному впливі сну на інтелектуальні здібності: експерименти показали, що люди, які виспалися, вирішують складні математичні завдання утричі ефективніше за тих, хто нехтував відпочинком (60% успіху проти 20%).

Окрему увагу дослідники приділяють розрізненню хронічного недосипу та безсоння. При безсонні людина часто відчуває так званий феномен невідчуття сну, коли мозок проходить через необхідні фази, але через високий рівень тривоги суб’єктивно здається, що сну не було зовсім.

Також науковці скептично ставляться до спроб відіспатися лише у вихідні. Хоча додаткові години відпочинку допомагають організму, вони збивають циркадні ритми через брак ранкового світла, що особливо шкідливо для людей із нестабільним графіком роботи.

Цікавим є спостереження щодо молодих батьків: попри дефіцит сну в перші місяці життя дитини, батьківство в довгостроковій перспективі корелює з кращими когнітивними функціями в старості, що вчені пояснюють формуванням особливого когнітивного резерву.

Для покращення якості нічного відпочинку експерти рекомендують дотримуватися базової гігієни сну: забезпечувати повну темряву за допомогою щільних штор, використовувати беруші за потреби та мінімізувати вживання алкоголю і кави в другій половині дня.

Раніше ми писали, як робота погіршує сон — читай в матеріалі подробиці дослідження.

